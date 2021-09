Una grúa ha retirado ya el camión especial que durante 15 horas ha mantenido cortado el acceso a la pedanía de Novelda, después de salirse de la vía en el desvío provisional sobre las 20.30 horas de ayer. Así lo ha confirmado el alcalde pedáneo, José María Bueno, que ha explicado que la retirada del tráiler, que transportaba una atracción de feria, se ha retrasado porque la grúa no podía trabajar por la noche. El camión había quedado atravesado en mitad de la calzada, impidiendo el paso de cualquier otro vehículo. El único camino que han podido utilizar los vecinos para entrar y salir de la pedanía es la pista del canal de Montijo, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que anoche autorizó la circulación a particulares para que la población no quedase incomunicada. Por esta pista no pueden circular los autobuses, por lo que los alumnos que acuden a los institutos de Badajoz no han podido ir a clase esta mañana ni tampoco ha funcionado el servicio de autobús urbano. Bueno iba a dar aviso a Tubasa para que se restableciese cuanto antes una vez abierto de nuevo el desvío, habilitado por Adif mientras se ejecuta el nuevo acceso a Novelda.

Tras el accidente, la Guardia Civil cortó el tramo de vía afectado y estuvo controlando la circulación en la zona, hasta donde se desplazó un equipo de mantenimiento de carreteras. El conductor, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, ha sido denunciado por tener la ITV caducada, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los vecinos de la pedanía ya han alertado en diversas ocasiones de la peligrosidad de este desvío provisional. Este verano, más de 150 personas se manifestaron para reclamar al Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana que paralizase los trabajos y rediseñase el desvío provisional, en el que más de un conductor ya ha tenido un susto por el trazado, con una curva muy pronunciada y de gran pendiente. ese a las protestas de los afectados, se ha mantenido sin cambios.

Sin embargo, el alcalde pedáneo ha defendido que la seguridad del desvío se reforzó nada más comenzar la obra, después de que alertase a la Junta y a Adif del riesgo de que hubiera dos sentidos. Por ello, se dejó un único sentido y se reguló mediante semáforos. Bueno aseguró que la previsión es que la obras del nuevo acceso concluyan en el plazo de un mes.