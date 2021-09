El Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (COMBA) volverá en 2022. Lo confirmó ayer el ayuntamiento pacense después de reunirse la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, y el coordinador de esta área, Hernán García, con 18 miembros de diferentes grupos. Los detalles del certamen todavía no han trascendido, el consistorio prefiere esperar a la semana que viene para darlos a conocer en una rueda de prensa.

Las agrupaciones, sin embargo, no tienen tan claro que vaya a celebrarse o, al menos, que lo vaya a hacer con un gran número de concursantes. Juan Manuel Martín-Polo, representante de la Comisión de Murgas, manifiesta que el 90% de los colectivos no participará si no se organizan actuaciones también en la calle, y es que no les merece la pena invertir todo el esfuerzo, tiempo y dinero que conlleva la preparación «para 20 minutos que cantas un día, dos o tres en el teatro».

Así se lo hicieron saber a Montero de Espinosa y García, quienes, según Martín-Polo, no realizaron ninguna manifestación al respecto. Se remitieron a la siguiente reunión que deberá producirse antes del día 8 de octubre, donde se estudiarán las posibilidades que ofrece cada nivel de alerta sanitaria.

Distintos escenarios

Martín-Polo explica que lo ideal sería colocar escenarios en distintos barrios de Badajoz con un número determinado de sillas, de tal forma que las murgas vayan rotando por cada uno de ellos y sea la gente la que busque a las agrupaciones en función de sus circunstancias personales. «Nosotros lo que pedimos es que haya algo en la calle, evidentemente con normas de seguridad al igual que se está haciendo ahora con otras actuaciones. Nos podemos ir turnando en una especie de certamen donde no coincidamos todas», propone.

De momento, se muestra optimista respecto al Carnaval de 2022. Cree que finalmente se podrá llevar a cabo, «a lo mejor sin botellones y aglomeraciones como había antes, pero algo parecido con restricciones».

Aun así, no duda en mostrar su descontento con los tiempos seguidos por el ayuntamiento. «Ahora nos emplazan al día 8, y a partir de entonces empezamos a trabajar nosotros. Al final nos vamos a ir a mediados de octubre, eso es tardísimo», lamenta. En estos momentos, añade, ya deberían haber comenzado con la preparación, aunque admite que tanto su murga, Al Maridi, como otras más se han reunido ya para empezar a pensar ideas por si acaso finalmente se celebra el concurso en las condiciones deseadas.