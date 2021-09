Parece que se va a producir un nuevo paso para avanzar en el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz. Mañana está prevista una reunión en Mérida de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y las consejeras de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, y de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, con representantes del ayuntamiento y de la diputación. El Estado y ha transmitido, a través de la Delegación del Gobierno en Extremadura, que no entrará como miembro, aunque aportará fondos.

Fue a primeros de abril de este año cuando la Junta de Extremadura recogió el guante y confirmó que formaría parte del Consorcio para la Regeneración y Recuperación Integral del Casco Antiguo de Badajoz. Este compromiso se puso de manifiesto en la reunión telemática que mantuvieron responsables del Gobierno regional con representantes del ayuntamiento pacense y asociaciones que han trabajado en la defensa de este entorno. Además de esta apuesta, la Junta marcó el plazo para la constitución del consorcio y señaló el mes de junio siguiente. Ha pasado el verano y avanza septiembre.En aquel encuentro participaron también Pilar Blanco-Morales, Leire Iglesias y Nuria Flores. Por parte del ayuntamiento, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, el concejal de Turismo, Patrimonio y del Consorcio, Jaime Mejías, y los portavoces del resto de grupos municipales: Ricardo Cabezas (PSOE), Ignacio Gragera (Ciudadanos), Erika Cadenas (Unidas Podemos) y Alejandro Vélez (Vox). También estuvieron Juan Carlos Arce, de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, Luis Pacheco por SOS Casco Antiguo, Javier Fuentes de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, y Manuel Cienfuegos por Amigos de Badajoz.

La presencia en el consorcio ya había sido confirmada por el presidente del organismo provincial, Miguel Ángel Gallardo, que en el pleno de diciembre en el que se aprobaron los presupuestos mostró su disposición a participar de esta entidad. Quedaba por confirmar la Administración central. Blanco-Morales dijo en aquel momento que se ofrecía a a obtener este compromiso a través de la Delegación del Gobierno en Extremadura, aunque ya contaba con que la respuesta fuese positiva. No acertó. Para sorpresa de todas las partes, no fue así. La propia Delegación del Gobierno trasladó en julio al Ayuntamiento de Badajoz que el Estado no entrará como miembro del futuro consorcio, aunque sí aportará fondos a los proyectos que desarrolle. Mañana está anunciada una nueva reunión. Está anunciada a las 10.00 horas. Será presencial y del orden del día, nada ha trascendido.