"Pasad y ved guapetonas, la calidad no es cara, qué vestidos, qué chaquetas, qué mallas, a tres, a tres euros, el outlet del calzado bueno, barato, barato". La cantinela animando a los clientes a comprar se escuchaba desde primera hora en la avenida Lady Smith de Badajoz, en cuya amplia acera se colocaron ayer por primera vez una treintena de puestos ambulantes de este mercadillo de barrio que se repetirá cada mañana de sábado. A partir de primavera, en previsión de la subida de temperaturas, será nocturno y se trasladará a los viernes, según anunciaron el presidente de la Asociación de Comercio Ambulante de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, y Lydia Galán, de la Asociación de Vecinos de Cerro Gordo, impulsores de esta iniciativa junto al ayuntamiento.

En una sola fila a lo largo de la acera se instalaron 25 puestos de ropa, calzado y complementos, 3 de fruta, uno de flores y otro de encurtidos. En total, 30 puestos que se renovarán cada sábado durante 3 semanas «para que haya variedad y no sea un mercado cerrado», señaló Cruz. Los 5 de alimentación sí serán fijos, pero los 25 restantes se sortearon entre 75 interesados y se rotarán. Se da la circunstancia de que hay cuatro vendedores ambulantes que viven en este barrio, entre ellos Julián Cruz. Antonio Díaz llegó desde Aceuchal con sus frutas y verduras. «Mi idea es probar y, si interesa, seguir viniendo», comentó, pues él solo sale los domingos al Nevero «donde llevo muchos años y entra mucha gente». A Mara, que tiene un puesto de ropa, la iniciativa le pareció «fenomenal, porque así nos damos a conocer a más barriadas que no se mueven, es más trabajo y es beneficio para los que viven por aquí y no pueden salir, es el primer día, a ver qué pasa, pero parece que funciona bien»

Regina y Sandra, vecinas de Cero Gordo, fueron de las más madrugadoras en acudir al mercadillo. A Regina le parece una buena idea «porque si no, tenemos que desplazarnos al Nevero los domingos o a La Paz los martes». Reconoció que el mercadillo de Cerro Gordo «no es muy grande», pero «está adecuado para el barrio y así no tengo que salir para comprar fruta y verdura». En su opinión, seguro que vecinos de otras zonas también se animaban a acercarse, como los de Villafranco «que están ahí al lado». Según Sandra, el mercadillo «siempre viene bien para el barrio porque además repercute en los bares, la gente sale a desayunar». Desde San Roque se acercaron Nieves y María, que echaron en falta más puestos. «Me parece bien para atraer gente al barrio y darle más ambiente, poquito a poco». Las dos son habituales del martes y el domingo «y ahora vendré todos los sábados», se comprometió Nieves.

Lydia Galán destacó las ventajas de este mercadillo, dado que en este barrio hay muy poco comercio, ninguno dedicado a textil y «a los bares les da mucha vida».

Con el de Cerro Gordo, Badajoz tendrá tres mercadillos. Para el concejal de Mercados, Eladio Buzo, lo importante no es que haya más o menos sino que funcione y sea «bueno». «Los comerciantes ponen el esfuerzo de venir aquí y el ayuntamiento tiene que apoyarlos», defendió ayer. A este respecto, el presidente de Acaex aclaró que en Badajoz hay dos mercadillos: del martes y del domingo «que son cabecera nuestra». Pero las ventas han bajado con la crisis sanitaria «y queremos acercar el mercadillo a este barrio para mostrarle nuestro género y nuestra personalidad como comerciantes, para que después los vecinos vayan el martes y el domingo y recordarles que llevamos toda la vida en este trabajo, en los pueblos, cuando no había centros comerciales ni venta online».