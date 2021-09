El cantante y compositor José Mateus llegó a hacer autostop para acudir desde la ciudad portuguesa de Elvas, donde vivía, a sus clases en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz. Tenía 15 años y su padre entonces no aceptaba que quisiera ser artista. Él persistió en su pasión, empezó a tocar en bares y salas y ya lleva más 30 años en el mundo de la música, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha grabado su primer disco en solitario, ‘Ar do sol’, que presentará este jueves, 16 de septiembre, en el teatro López de Ayala (21.00 horas).

«Más vale tarde que nunca», dijo ayer Mateus sobre los años que ha tenido que esperar para ver su primer disco en solitario en el mercado. El compositor reconoció que ha sido un proceso «lento y difícil», hasta que ha llegado este momento. Ahora no quiere perder el ritmo y ya está trabajando en el siguiente.

‘Ar do sol’ reúne 8 canciones pop y rock, en español, portugués e inglés, con letra y música propias, en el que ha contado con la colaboración de una decena de músicos de Badajoz, donde está afincado desde hace años, y de su Elvas natal. En el concierto del López estará acompañado en el escenario por cinco de ellos y, además, de desgranar los temas de este primer disco en solitario, adelantará otros nuevos e interpretará algunas versiones de Pink Floyd o The Beatles.

Mateus estuvo acompañado en la presentación del concierto por el gerente del López de Ayala, Miguel Ángel Jaraíz, y Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, uno de los patrocinadores.

«Va a ser un gran show, con novedades en la iluminación», adelantó Mateus, quien agradeció al López, al Colegio de Farmacéuticos y al compositor Nando Juglar su apoyo para cumplir este sueño. Las entradas ya están a la venta a un precio de 10 euros.