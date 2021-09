El PSOE anda revuelto y la revolución la ha provocado el anuncio del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, de que aspira a desbancar en la secretaría provincial del PSOE a Rafael Lemus, que la ostenta desde 2012. Osuna ha registrado esta mañana su precandidatura en la sede del partido en Badajoz, donde no ha comparecido acompañado por la número 2 de su lista, Isabel Gil Rosiña, consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, cuya presencia en esta candidatura es otra muestra más del revulsivo provocado en el proceso precongresual. El congreso provincial se celebrará el 5 y 6 de noviembre y los precandidatos tienen hasta el 22 de septiembre para presentar los avales (un mínimo de 180 y un máximo de 360). Lemus ya ha anunciado que presentará su candidatura esta tarde, a las 19.00 horas. Lo hará en la Casa del Pueblo de Valverde de Leganés, como acto simbólico dado que se cumplen 100 años de la agrupación de este municipio pacense.

Osuna ha declarado esta mañana que se presenta después de que, según ha asegurado, “muchos militantes” le hayan pedido que dé un paso adelante para que haya una renovación en los órganos de dirección del PSOE provincial. “El proyecto político es el mismo, lo que debatimos es cómo vamos a organizar el partido en el futuro”, ha insistido, al tiempo que ha alabado la labor realizada por Lemus, del que ha dicho que es “un socialista de los que se puede fiar uno”, si bien ha reconocido que lo que les diferencia es “cómo quiero yo afrontar la organización de la casa”. Según ha manifestado, Osuna presenta la candidatura enmarcada en “la normalidad democrática”, en el que cualquier militante puede hacerlo y lo hace “libre de peaje”, con “el compromiso firme de dedicar mi tiempo y mi trabajo a la provincia”, ese es su objetivo, “con lealtad al partido, con vocación, con experiencia y con el compromiso de dar todo lo mejor para que el PSOE de Badajoz siga creciendo en nuestra provincia”.

Una vez proclamada su candidatura, si así ocurre, iniciará visitas por los municipios para explicar los motivos y las propuestas de carácter orgánico que quiere trasladar a los militantes “para mejorar el funcionamiento” del partido en Badajoz y que no ha avanzado, para “ser respetuoso con el procedimiento,” puesto que no se puede hacer campaña hasta que no sea candidato oficialmente. Señala que se trata de un procedimiento orgánico en el que están en liza las cuestiones que se pueden mejorar en la organización del partido, no el proyecto político. “Aquí se plantea una manera diferente de afrontar y dirigir esta organización”. Sin entrar en más detalles, el candidato a la secretaría provincial sí ha reconocido que en estos momentos existen “un montón de cuestiones que deben resolverse para mejorar la organización y que corresponden a la militancia, "no hablamos de proyecto político, que es igual que el de otros”.

Aun siendo unas primarias una ejercicio de democracia interna, que es como siempre se defienden en los partidos que las desarrollan, pueden tener su coste, aunque Osuna no cree que vayan a provocar un desgaste interno. “Si algo han demostrado las primarias, y fuimos el partido que las puso en marcha, es que vienen a incorporar a nuevos compañeros en los órganos y las tareas de decisión del partido” y dice estar convencido de que “la unidad después de este congreso va a seguir permanente”. Aunque también aclara que “una cosa es la unidad y otra la uniformidad”. Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Lemus para presentar una candidatura de consenso, Osuna señala que si ha dado el paso es porque cree que puede aportar “algo distinto a lo que ya hay, si no no lo haría”, lo que no quiere decir que en un momento determinado se puedan llegar a acuerdos, a lo que no cierra la puerta, pero quiere dejar claro que “puedo aportar algo diferente”.

Siendo así, defiende el proceso de primarias, porque se ha demostrado que cuando se han celebrado los resultados electorales mejoran. “Aquí no gana nadie, lo último es ganar, no me considero más que Lemus ni ningún otro militante”, recalca. Con quien de momento no ha hablado ha sido con el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, que en el anterior congreso provincial pugnó con Lemus por la secretaría y que ya ha confirmado que no lo volverá a hacer. “Es un compañero al que aprecio muchísimo, pero el objetivo que se propuso en los dos pasados congresos provinciales no se ha cumplido y yo quiero hoy representar esa opción para explicar a los militantes que hay otra manera de gestionar el PSOE de Badajoz, en la que estoy yo”.

Lemus representó la opción oficial en los anteriores congresos, un puesto de salida del que vuelve a arrancar, aunque Osuna no lo reconozca así. “Creo que todos los compañeros tienen derecho a ejercer su opción y no hay nada oficial ni no oficial, además las responsabilidades orgánicas se suspenden en un congreso, somos dos militantes iguales y así iremos al congreso”.

A quien vea su candidatura en clave de sucesión del secretario regional, Guillermo Fernández Vara, responde que “aquí se vota al secretario provincial de Badajoz” y recuerda que fue él quien propuso en un comité regional al inicio de legislatura modificar la ley para limitar los mandatos para que Vara vuelva a ser candidato a la Junta y, como Gil Rosiña, llevan años defendiendo con lealtad al presidente de la Junta y secretario regional. “Esta candidatura es la que quiere que el presente y el futuro del PSOE se llame Guillermo Fernández Vara, por si a alguien le quedan dudas”, ha remarcado.