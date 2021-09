La plataforma única se extenderá a toda la calle Santo Domingo y a la de José de Gabriel de Estenoz «a corto plazo». Es el compromiso del concejal de Vías y Obras, Carlos Ureña, tras las reiteradas quejas de los 15 negocios ubicados en el tramo de la calle Santo Domingo entre Juan Carlos I y Santa Lucía, y en José de Gabriel Estenoz, entre Santo Domingo y la plaza López de Ayala. Los comerciantes llevan solicitando desde hace cerca de dos años al Ayuntamiento de Badajoz que sus calzadas y aceras se pongan al mismo nivel, como ya se hizo en el resto de calle Santo Domingo, lo que ha supuesto un revulsivo para la actividad comercial y ha atraído nuevas tiendas a la zona.

El concejal aseguró que la intención es terminar la plataforma única de Santo Domingo antes de que acabe la legislatura y que, probablemente, se podrá financiar con los fondos de las bajas en las licitaciones de actuaciones similares, como la que se está ejecutando en estos momentos en la plaza de los Alféreces o la prevista en la calle Santa Lucía y la plaza Reyes Católicos, que serán las próximas. En este sentido, el responsable de Vías y Obras apuntó que la parte que queda pendiente de la Santo Domingo no tiene gran longitud, por lo que se podría reinvertir el dinero sobrante de las anteriores e incluso ir ejecutando la obra mientras se desarrolla la de Santa Lucía.

Urueña reiteró que la voluntad del ayuntamiento es extender la plataforma única a muchas más calles del Casco Antiguo y que quedan otros tramos y calles pendientes, como parte de José Lanot o vías del entorno de la plaza de San Andrés, pero los fondos son «finitos», justificó. Por este motivo, se está dando prioridad a algunas actuaciones, como las de la calle Santa Lucía y la plaza de los Reyes Católicos, que, además de mejorar su accesibilidad y estética, permitirán completar itinerarios que conectarán, a través de plataforma única, los principales monumentos de la ciudad, con lo que se dará un impulso al turismo.

"Absurdo"

Los comerciantes, por su parte, ponen en ‘cuarentena’ el compromiso del concejal de Vías y Obras y aseguran que no se lo creerán hasta que vean las máquinas en las puertas de sus negocios. «Yo quisiera tener fe, pero me cuesta», reconoció María José Alba, cabeza visible de esta reivindicación. Lo dice porque son innumerables los escritos que han remitido al ayuntamiento desde finales del 2019 para que se atienda su demanda, sin que hasta la fecha hayan tenido respuesta. Los seguirán enviando cada semana hasta que comiencen las obras.

La noticia de que la siguiente actuación de plataforma única será la de la calle Santa Lucía y la plaza Reyes Católicos les ha «sorprendido», porque no entienden y consideran «absurdo» que no se complete antes la de la calle de Santo Domingo y se haga el tramo que piden de José de Gabriel Estenoz, donde están funcionando tantos comercios, que deberían ser «una prioridad para el ayuntamiento». En este sentido, Alba se quejó de que la clase política presuma de ayudar al pequeño comercio y a los autónomos, «pero a la hora de la verdad no nos hagan ni caso», lamentó.

Los comerciantes se quejan del estado en el que se encuentran estas calles, con parches, grietas y agujeros en la calzada y aceras con los bordillos hundidos, continuos estrechamientos que las hacen inaccesibles para personas con movilidad reducida y bolardos inclinados, entre otras deficiencias.