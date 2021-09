La Coordinadora Estudiantil de Badajoz (CEB) ha desconvocado la huelga de alumnos del instituto Bioclimático de Badajoz como protesta por el horario de tarde para más de 200 alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, después de que la Consejería de Educación les haya convocado hoy a una reunión. El encuentro será con el secretario general de Educación, Fran Amaya, y se ha fijado el próximo 30 de septiembre, según ha confirmado Ángel Andreo, responsable de Institutos y Educación Secundaria de la CEB.

Hace diez días que la Coordinadora Estudiantil hizo un llamamiento, respaldado por las familias, para que estos estudiantes no acudieran a sus clases del 14 al 16 de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso, que ha arrancado hoy para estos niveles, como medida de presión ante "la negativa" de la consejería a habilitar aulas prefabricadas, dentro del recinto del instituto o en una parcela cercana, para que los alumnos no tengan clases vespertinas, por los perjuicios que esto supone para su vida familiar, social y extraacadémica. Padres y alumnos llevan varios meses movilizándose, pero hasta la fecha no han obtenido una respuesta satisfactoria a sus demandas y sus argumentos han caído en saco roto. La consejería y la dirección del centro defienden la inviabilidad de esta alternativa y que la única opción para mantener la presencialidad 100% y seguridad en las aulas es el turno de tarde.

Andreo, que hoy se ha reunido también con los concejales del Ayuntamiento de Badajoz Paloma Morcillo y Juancho Pérez para abordar la problemática de estas familias, ha asegurado que acudirá a la reunión con el secretario general de Educación con "toda la voluntad de diálogo y la esperanza" de poder alcanzar una solución a una situación que mantiene las familias "indignadas". En este encuentro, la CEB expondrá al secretario general su propuesta de aulas prefabricadas para poder albergar a los más de 200 alumnos de Bachillerato y FP. Según sus cálculos, serían necesaria 9, y no de 14 a 16 como apuntaba la dirección del centro, pues dado que son modulares puede ampliarse su tamaño en función de las necesidades. El objetivo de la CEB es que todos estos estudiantes puedan acudir a clase por las mañanas, pero el responsable de Institutos reconoció que la "prioridad" son los estudiantes de segundo de Bachillerato, que dentro de 9 meses se enfrentarán a la EBAU y que tendrán que "sufrir" las consecuencias de asistir al centro por las tardes por segundo curso consecutivo. Además, reclamarán a Amaya que se planifique la ampliación o la construcción de un edificio de nueva planta para el Bioclimático, para dar una solución definitiva a los problemas de espacio de este instituto, que se diseñó como colegio de Primaria y al que se han ido añadiendo líneas, lo que ha terminado por "colapsarlo". Si no se alcanza un acuerdo, continuarán las movilizaciones. De hecho, se está planteando convocar algún acto simbólico, a pesar de haber desconvocado la huelga, para dejar constancia del malestar de gran parte de la comunidad educativa.

La coordinadora estudiantil se ha mostrado muy crítica con la actuación del equipo directivo del centro, no solo por su "falta de apoyo" ante la reivindicación de las familias, sino por la gestión llevada a cabo en los últimos años que, a su juicio, es lo que ha llevado a que el instituto esté constreñido, por lo que ha solicitado públicamente su dimisión.

La consejería insiste en sus razones

Por su parte, la consejería ha señalado que la reunión del día 19 se celebrará «como una más» de las se han mantenido con la comunidad educativa del Bioclimático, a la que «siempre» que lo han solicitado, se ha atendido. Educación ha insistido en que se han buscado alternativas al horario de tarde, pero no se han encontrado y ha vuelto a recalcar a recalcar que cuando se han habilitado «barracones» en otras ocasiones, no han tenido buena acogida. Asimismo, una vez más, ha asegurado que si durante el desarrollo del curso se recuperara la plena normalidad, sin que fuera necesario guardar las distancias, se recuperará el horario matinal.