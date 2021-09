El derrumbe de un muro de la histórica droguería-perfumería El Globo ha obligado a desalojar a los vecinos de todo el edificio, en el número 17 de la calle San Juan. Ha sido el propietario del establecimiento, Paco Medrano, quien al ir a abrir su negocio a las cinco de la tarde se ha encontrado con parte de la pared y del techo sobre su mostrador y estanterías. Los desperfectos que se aprecian desde el exterior son numerosos --no ha podido acceder al interior aún--, pero afortunadamente no ha habido que lamentar heridos. Los afectados están a la espera de que acuda el arquitecto municipal para valorar los daños y saber si podrán regresar a sus viviendas. De momento, los bomberos les han pedido que no entren ante la posibilidad de que se pudieran producir más derrumbes en el bloque y la policía local ha cerrado al paso de peatones el tramo de San Juan entre las calles Virgen de la Soledad y Arias Montano.

"Se ha caído la parte izquierda de la pared, menos mal que no me ha cogido centro. Ha pasado sobre las cuatro y cuando he venido a las cinco a abrir me he encontrado el pastel", comentaba Paco Medrano, nervioso aún por el incidente. No saben a ciencia cierta lo que ha podido ocurrir, pero tanto él como otros vecinos, sospechan que lo sucedido podría guardar relación con las obras de reforma que se están acometiendo en el local contiguo (número 15), pues desde que comenzaron han aparecido grietas en sus propiedades, según han contado. "Los trabajadores han desaparecido de la noche a la mañana y hemos pensado que estaban pendientes de algún permiso", ha explicado el comerciante.

El Globo se fundó en 1885 en esta misma ubicación, aunque desde entonces el edificio ha sido sometido a importantes reformas. Ana María del Pozo compró su vivienda en el 2000. Es un primero y está justo encima de la droguería, pero aún no sabe si su casa ha sufrido desperfectos, pues estaba fuera cuando ha ocurrido el derrumbe.