La subinspección de la Policía Local de San Roque, que permanece cerrada desde mayo del 2019, volverá a estar operativa, pero el Ayuntamiento de Badajoz está valorando que, en lugar de que reabra en las dependencias que ha ocupado en la calle López de Tovar, se traslade al local del Centro de Ocio Contemporáneo (COC), en la avenida Ricardo Carapeto, la vía principal de la barriada pacense. Así lo ha avanzado la concejala de Policía Local, María José Solana, quien, no obstante, no ha dado plazos sobre cuándo se produciría el traslado y volverá a funcionar este servicio.

Cuando se cerró la subinspección de San Roque, el ayuntamiento aseguró que era de manera temporal, para realizar tareas de mantenimiento, pero lo cierto es que no se ha vuelto a abrir desde entonces, pese a las quejas de los vecinos y sindicatos.

En cuanto al COC, la actividad se suspendió a finales del 2018 y la idea de la Concejalía de Cultura, de la que dependen las instalaciones de propiedad municipal, sostuvo que la idea era sacar su explotación a concurso y que siguiera teniendo un uso cultural, lo que, a la vista de lo anunciado por Solana, podría haberse descartado.

El anuncio de la reapertura ha sido una «sorpresa» para el sindicato Aspolobba, que cuando se cerró en el 2019 fue muy crítico con esta decisión. Ahora pone estos planes «en cuarentena», pero pide que, si finalmente se vuelve a poner en marcha este servicio, se dote de personal y medios suficientes para dar «verdadera» cobertura a los vecinos de esta barriada, una de las que cuenta con mayor número de habitantes en la ciudad.

En este sentido, José Carlos Porras, delegado de Aspolobba, recordó que la subinspección de San Roque abrió con 14 agentes, a los que poco a poco se fue trasladando a otras unidades debido a la «falta de personal» en el servicio. Cuando se creó, la barriada dependían «exclusivamente» de esta unidad de proximidad, que estaba operativa de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Mientras, según señaló, en la fecha de su cierre había «uno o dos policías» en segunda actividad y la merma de la plantilla la había convertido en una mera oficina administrativa. Eso es precisamente lo que el sindicato no quiere que ocurra con su reapertura, por lo que reclama que se destinen entre 10 y 14 agentes, que puedan patrullar en moto o bicicleta, en horario de mañana y tarde, atendiendo así a la demanda que desde hace años hacen vecinos y comerciantes. «Si no hay plantilla y material, no tiene sentido volver a abrir la subinspección», aseguró Porras.

Buena ubicación

El delegado sindical defendió que el tiempo ha dado la razón al sindicato, pues cuando dejó de funcionar la subinspección se argumentó que era para realizar tareas de mantenimiento. «Era una justificación enmascarada, porque no tenía ni pies ni cabeza», dijo.

En cuanto al traslado al COC, Aspolobba consideró que se trata de una «buena ubicación», pues las actuales dependencias de la subinspección están en una vía secundaria. Este emplazamiento contribuiría a que su presencia fuera más visible de manera permanente y podría atajar uno de los principales problemas de la avenida Ricardo Carapeto: la doble fila.