Las Escuelas Deportivas Municipales se retrasan sin fecha. Su inicio estaba previsto para el próximo 6 de octubre, pero la Fundación Municipal de Deportes (FMD) se ha visto obligada a reajustar la programación, después de que no haya salido adelante la ampliación de la jornada laboral para los monitores, con lo que se pretendía incrementar la oferta de algunas de las disciplinas más solicitadas y cubrir la demanda de las familias.

La FMD ha remitido un escrito a los clubes y entidades que colaboran impartiendo estas actividades para informarles de esta demora «por causas ajenas a nuestro servicio» y de que en estos momentos se está confeccionando la nueva programación, con el objetivo de poder fijar una fecha de comienzo de las actividades «lo más pronto que nos sea posible».

Mientras, en la página web de ayuntamiento no se hace referencia al retraso, sino que se informa de que se está ultimando el programa del nuevo curso y que «en próximas fechas» se indicarán los deportes, horarios y sedes, así como las directrices para las preinscripciones e inscripciones de los alumnos (que deberán contar con el carné de la FMD para poder solicitar plaza).

La FMD ha estado trabajando este verano en un calendario que contemplaba el aumento de la jornada laboral de entre 2 y 6 horas de los monitores para ampliar el cupo de disciplinas como badmintón, ajedrez, psicomotricidad, aeróbic y multideportivo, pero para que estos fuera posible se debía aprobar una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo, que se llevó al pleno extraordinario de agosto. Junto con la subida salarial del superintendente de la policía local y el aumento de horas extras a los operarios de Poblados, lo que conllevaba aparejada amortización de varias plazas en estos dos últimos servicios. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, no apoyó a sus socios de gobierno y su voto en contra se sumó a los del PSOE y Podemos, por lo que la propuesta no salió adelante.

Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y USO, en la mesa de negociación, se habían opuesto al aumento de sueldo del jefe de la policía local y al complemento a los operarios de Poblados (consideran que lo que debe hacerse es ascenderlos a oficiales), pero sí apoyaron, salvo UGT, la modificación de la RTP de la Fundación Municipal de Deportes. Según defendió David de la Montaña, delegado de CSIF en el ayuntamiento, porque con ello no solo se mejoraba la «precaria» situación de los monitores de la FMD ampliando su jornada laboral, sino que se daba respuesta a la demanda de las familias ampliando la oferta de disciplinas deportivas muy solicitadas.

INCERTIDUMBRE / Sin sumar horas a los contratos, es inviable incrementar el número de grupos en las escuelas municipales. «Los que más sufren las consecuencias de todo esto son los niños», lamentó David de la Montaña, quien reconoció que este revés a los planes del equipo de gobierno también ha generado «incertidumbre» entre los monitores, que estaban a la espera de que la modificación de la RTP se pudiera aprobar antes de que se iniciara el nuevo curso.

Sobre las condiciones de trabajo de estos últimos, CSIF considera «increíble» que sean «tan precarias», cuando desde el ayuntamiento se «vanaglorian cada año de la función de las Escuelas Deportivas Municipales y de la promoción del deporte base». En este sentido, insistió en la necesidad de que se marque «una hoja de ruta» para que, como se ha ido a haciendo con la Banda Municipal de Música, tanto estos monitores como los profesores de las Escuelas Municipales de Música, obtengan el 100% de la jornada laboral. Para ello, en el primer caso plantea que la oferta deportiva de las escuelas se amplíe también a los adultos, y en el segundo, que se prolonguen las clases de música durante el verano.