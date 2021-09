Poemas imperecederos que sus autores atraparon en el tiempo encuentran cobijo en la tela con aguja e hilo. Versos de Ángel Campos («Mientras pueda pensarte no habrá olvido»), Dulce Chacón («Siempre hay tiempo para un sueño»), Carolina Coronado («Una corona no, dame una rama»), Pablo Neruda («Cómo saber cuál es dios / entre los dioses de Calcuta»), Espronceda («Mi única patria, la mar»), Gloria Fuertes («Invito a la luna / y con las sombras somos tres»), Juan Ramón Jiménez («Yo soy yo»), Federico García Lorca («No quise decirte nada»), Luis Cernuda («Mi tierra eres tú») y hasta de Gustavo Adolfo Bécqer («Poesía eres tú» y «Los suspiros son aire») pudieron ayer ser bordados por los participantes en un novedoso taller para todos las edades organizado por la Concejalía de Cultura dentro de la iniciativa ‘Badajoz Ciudad lectora’.

El taller, denominado ‘Bordamos versos’, se celebró en un lugar también singular, el patio de la Concejalía de Cultura, claustro del antiguo convento. La organización ya tenía dibujados a lápiz en cada tela doce versos, que los asistentes eligieron y ensartaron en un bastidor, que aprendieron a utilizar. La encargada de impartir el taller fue Candi Mendoza, diseñadora de moda y complementos y presidenta de la asociación Galandainas Espacio Creativo. Por ser una cita iniciática, se conformaron con una puntada sencilla y básica, que es el «punto atrás», para facilitar la tarea, pues utilizaron letras con mucha rúbrica que requerían meticulosidad a la hora de dirigir la aguja «y habrá gente que no tiene ni idea». La concejalía facilitó todo el material, desde la tela de algodón blanca, «que es la mejor para bordar», hasta los hilos, agujas, enhebradores, tijeras y bastidores.

Además de atraer a la literatura, el taller anima a la costura, una tarea redescubierta con otras manualidades rescatadas en el confinamiento. «La idea era seguir sorprendiendo con algo novedoso, con autores de referencia que te puedas llevar a casa», comentó la concejala, Paloma Morcillo.

Raquel se apuntó al taller para hacer «una actividad diferente» antes de retomar la universidad. «Me parece una idea muy bonita, estudio Filología Hispánica y algo así relacionado con la literatura me gusta mucho». Para su bordado eligió a Cernuda. Concha asistió «porque me encanta la poesía». Se enteró por redes sociales de esta actividad «y me dije, esto es lo mío», porque además quería aprender a bordar. En su caso, optó por la frase de Gloria Fuertes, que espera enmarcar o convertir en un cojín. El taller volverá a repetirse el próximo sábado en dos turnos. Por si alguien quiere animarse.