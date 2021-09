Como ya hicieron con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, los grupos políticos del Ayuntamiento de Badajoz y representantes de asociaciones de la ciudad dirigirán una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, solicitándole una reunión en la sede ministerial o bien invitándola a que visite la ciudad para convencerla de que el ministerio sea miembro del Consorcio del Casco Antiguo. Esta decisión se ha tomado después de que la delegada del Gobierno de Extremadura, Yolanda García, afirmase que el Gobierno central participaría con aportaciones económicas pero no como miembro integrante.

De esta decisión informó ayer el alcalde, Ignacio Gragera, quien destacó la importancia de la participación del ministerio para la recuperación «integral» de este entorno. La carta está aún pendiente de algunas firmas, entre ellas la del portavoz del grupo socialista, Ricardo Cabezas, quien ayer manifestó a este diario que tiene previsto rubricarla el próximo lunes, al regreso de un viaje. Cabezas se reunió el lunes con el alcalde y el texto original de la misiva será modificado con la eliminación de un párrafo que cuestiona la postura de la delegada del Gobierno. Según el portavoz del PSOE, el contenido de la carta debe ser «amable». El párrafo que se elimina recoge que «recientemente hemos asistido a declaraciones contrapuestas. De una parte recibimos el compromiso de la Junta de Extremadura de realizar las gestiones oportunas con su ministerio para llevar a buen puerto su incorporación (al Consorcio). Y por otro lado, hace escasos días recibimos la negativa de parte de la señora delegada del Gobierno en Extremadura, doña Yolanda García Seco, quien afirmaba que el Gobierno de España no iba a participar como miembro en ningún caso, sin perjuicio de las aportaciones económicas que puedan realizarse vía proyectos de actuación». Cabezas entiende que no deben ser estos los modos cuando se aspira a un acuerdo y se muestra comprensivo con la postura del Gobierno central, dado que el consorcio de Badajoz no se limita a la intervención patrimonial o monumental, sino que contempla también la social, competencias que exceden las de este ministerio y no existen precedentes. Aun pensándolo así, también entiende el portavoz socialista que «no está mal que mandemos la carta, sobre todo para despejar dudas».

En el escrito preparado para remitir a la ministra, los firmantes recuerdan que el Consorcio ya cuenta con el apoyo de la Junta y de la diputación y «resulta fundamental que para el correcto funcionamiento exista un cuarto integrante, que no puede ser otro que el Gobierno de España». De ahí que la solicitud no esté motivada por un cuestión meramente presupuestaria «sino por vía competencial, donde tenemos el firme convencimiento de que el Gobierno de España debe aportar mucho en materia de seguridad ciudadana, patrimonio histórico y cultura, entre otros». H