A la Asociación de Vecinos de Cerro Gordo le ha «sorprendido» el anuncio de la celebración de un mercadillo nocturno el próximo 8 de septiembre en El Nevero. No están en contra de esta actividad, según aseguró su presidente, Antonio Osorio, pero el colectivo lamenta que aún no se haya puesto en marcha el de su barrio que, según lo tratado con el concejal de Mercados, Yayo Buzo, tendrá carácter semanal y se llevará a cabo todos los sábados por la noche. El presidente vecinal recordó que están trabajando en esta iniciativa desde hace más de dos años y criticó que, pese a que ya se han realizado mediciones en la calle Lady Smith para dar cabida a una veintena de vendedores, no se haya materializado aún. Incluso se concretó que los puestos tuvieran los mismos toldos para ofrecer una imagen homogénea.

Osorio defendió que el objetivo de esta actividad es «dar vida» al barrio, donde residen más de 6.000 vecinos, pero que aún carece de una oferta comercial significativa.

Fuentes municipales apuntaron ayer que el mercadillo nocturno de El Nevero es una actividad independiente y no excluye al que está previsto en Cerro Gordo, para el que quedan algunos detalles que «ultimar», según señalaron.

El ayuntamiento aseguró ayer que, dentro de sus posibilidades, apoyará las iniciativas que, además de beneficiar a los vecinos, contribuyan a dinamizar el sector de la venta ambulante, que es su principal objetivo.