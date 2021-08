8.244 kilómetros. Es la distancia que separa a Badajoz de Delhi, el territorio de la capital de la India. Es el trayecto inicial que cualquier voluntario de ‘Development Alternatives’ debería realizar para, más tarde, desplazarse hacia la zona más rural del país, escenario en el que la organización desarrolla un gran número de sus proyectos sociales.

No es el caso de César Corcho, director comercial de CaixaBank y cooperante internacional en el programa que promueve esta entidad bancaria. Él es uno de los 60 empleados que participan en el programa ‘CooperantesCaixa’, una iniciativa que dio comienzo en mayo y que consta de 50 horas de voluntariado virtual durante las que se trabaja codo con codo con organizaciones sin ánimo de lucro asentada en países como Perú, Mozambique, Etiopía, Portugal y, en su caso, India.

«Lo suyo habría sido viajar al país de destino», cuenta Corcho, quien, pese a la limitación, señala que esta modalidad abre nuevas posibilidades y permite la participación de más gente. «Yo me he animado este año porque me habría sido imposible desplazarme», asegura. Los motivos que le llevaron a sumarse al programa son sencillos: «Poner tu granito de arena y ayudar de forma desinteresada te aporta un salario emocional». Una retribución que, para el pacense, a veces es casi tan importante como la económica. En este caso, la experiencia «te aporta mucho más que el tiempo que tú le dedicas», reconoce.

Con este fin, y a través de reuniones telemáticas, su grupo, conformado por tres personas, aporta su experiencia y especialidad para ayudar a ‘Development Alternatives’. «Yo me encargo principalmente de calcular la viabilidad de los proyectos, de temas de recursos humanos y de elaborar planes de negocios para que salgan adelante».

Su foco de actuación suele estar centrado en la mujer y en grupos en riesgo de exclusión social. «La India es un país con muchas posibilidades, pero también con muchas necesidades», explica el pacense. «Allí las mujeres no tienen muchas opciones de trabajar e intentamos sacarlas de ese círculo», añade.

Proyectos

Desde mayo, varios proyectos significativos han pasado por sus manos. «Nuestro trabajo se limita a intentar mejorar el que ‘Development Alternatives’ hace», recalca. Uno de ellos facilita la posibilidad de alquilar bicicletas para permitir desplazamientos con el fin de obtener materia prima que luego podrán revender en su entorno. Otro se centra en una cooperativa formada por mujeres que realizan trajes para terceros. «Es una cultura muy diferente. Cosas que a nosotros nos parecen normales, ellos no se las plantearían», explica. Pese a ello, insiste en que, una vez puestas en marcha, las iniciativas cuenta con el beneplácito de la población.

La actividad todavía no tiene una fecha fijada para su conclusión, aunque Corcho calcula que terminarán sobre el mes de noviembre. «En la otra modalidad el trabajo está muy concentrado en pocos meses y requiere de una dedicación absoluta», señala. «Esta forma permite hacer un trabajo más progresivo, con una mayor organización y más extendido en el tiempo», algo que también da la posibilidad a sus participantes (miembros en activo o jubilados de la entidad bancaria) de compatibilizarlo con otras responsabilidades.

«Repetiría otro año sin duda. Poder ayudar a un país como India y para que la mujer tenga un desarrollo o dar oportunidades de futuro a una familia es precioso», valora su experiencia Corcho, quien asegura que estaría dispuesto a realizarla de manera presencial si vuelve a tener la oportunidad. «No son muchas plazas y también hay que dejar paso a otros compañeros», señala.

Como él, estos deberán pasar un proceso de selección que evalúa sus capacidades, conocimientos, especialidades y, sobre todo, nivel de compromiso o experiencia previa como voluntarios en proyectos solidarios. Este es un factor en el que Fundación la Caixa se encuentra muy comprometida. ‘Work 4 progress’ es la muestra de ello: una base de datos que se nutre de todos los trabajos de colaboración internacional, entre los que se encuentran las labores realizadas en las dieciséis ediciones de ‘CooperantesCaixa’ y que ahora recogerá también la huella de este pacense solidario.