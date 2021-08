«Yo me levanto, me tomo un café y me voy a la gimnasia», comenta Luciana Valle, de 79 años, sumergida en la piscina del polideportivo La Granadilla. Ella es la «veterana» de la clase de gimnasia acuática, cuenta, a la que se ha apuntado y asiste sin que el no saber nadar la frene a la hora de lanzarse a la piscina. Junto a ella se encuentran sus tres compañeras, parte del grupo de ocho personas mayores de 60 años que han disfrutado de la actividad deportiva organizada por el ayuntamiento por primera vez en el mes de agosto.

Durante sesiones de una hora, los alumnos realizan unos 15 minutos de calentamientos y estiramientos seguidos de ejercicios variados. «Cada clase es diferente a la siguiente», explica su monitora, Esther Feijóo. «Hacemos una parte de movimientos estáticos, parecidos a los que realizan fuera, pero más despacio, y luego lo combinamos con desplazamientos más largos». Churros, tablas o pesas son parte del material que se emplean durante las clases, acompañados de cinturones acuáticos para garantizar la seguridad de aquellos que no saben nadar. «Son la mayoría», añade Feijóo, quien garantiza que no es algo que desanime a sus alumnos, «ilusionados de venir a un sitio nuevo, ponerse el bañador y las gafas».

La actividad es muy recomendada por los médicos para las personas mayores con dificultades de movimiento, como Luciana, o con artrosis, como su compañera María Frontera. «Yo me noto los ejercicios. Tengo una rodilla mal y, ahora que lo estoy practicando durante más tiempo, no me duele», asegura esta mujer de 67 años.

Pero los beneficios no se limitan solo al estado físico. Ambas se alegran de haber vuelto a la normalidad después de la situación de confinamiento y poder volver a relacionarse con la gente. «Con todo esto no hemos podido salir mucho. Estás muy metida en casa y a los hijos no los puedes ver demasiado. Todo eso afecta muchísimo», cuenta Valle.

Como ellos, 450 mayores han participado en actividades deportivas durante el último mes del verano tanto en la capital pacense como en pedanías como Gévora, Valdebótoa, Balboa, Villafranco o Novelda. En la ciudad de Badajoz, las actividades se han repartido por distintos puntos: la margen derecha del río, Antonio Domínguez o algunas zonas de San Roque. Gracias a esta distribución, «mayores que no se desplazarían a otras partes de la ciudad han podido acudir», asegura María Muñoz, la coordinadora de las actividades deportivas para mayores.

Así, la gimnasia acuática se ha unido al pádel, tenis de mesa, rutas de senderismo, zumba, pilates, o petanca. «Ellos nos lo han agradecido mucho y hemos realizado actividades extra», cuenta Muñoz sobre la inclusión de la modalidad ‘Rey de la pista’ en las disciplinas de pádel y petanca. La prensa y el boca a boca han sido las principales vías de acercamiento a una propuesta que, sin embargo, protagonizan alumnos habituales, ya que «casi todo el mundo repite».

Jornada de puertas abiertas

Acercar esta iniciativa gratuita a nuevos participantes será la principal misión de la jornada de puertas abiertas que se llevará a cabo en septiembre. En ella se informará de los requisitos para inscribirse: hacerse socio del centro de mayores más cercano y, en el caso de las actividades deportivas, aportar un certificado médico para garantizar que su realización sea siempre beneficiosa.

«La salud es un bien que tiene el ser humano que hay que seguir motivándola para que se mantenga en esa circunstancia durante muchísimo tiempo», dice el concejal de Mayores, Antonio Cavacasillas, a su paso por las instalaciones. «Pensábamos que iba a costar, ya que agosto es muy caluroso, pero, para nuestra sorpresa, ha sido un éxito», manifiesta contento por el resultado del programa.

A falta de «valorar las actividades y el número de personas que las han realizado», todo indica a que esta extensión ha llegado para quedarse. El edil asegura que los propios participantes insisten en continuar durante agosto un año más. «Los mayores han cambiado. Ya no tienen nada que ver con los de hace veinte o veinticinco años», plantea a raíz de la buena acogida. Contrario a generaciones anteriores, Cavacasillas afirma que la mayoría llegan a esta edad con un estado físico bueno y practicando ejercicio de manera regular. El trabajo ahora es dar continuidad al esfuerzo realizado por los mayores que se atreven a ser más activos.