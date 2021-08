El Club Deportivo Badajoz continúa aligerando su nómina de cara a la nueva temporada. Este viernes anunció la rescisión de contrato de Ernest Forgas, delantero que llegó la pasada campaña al Nuevo Vivero. Su salida estaba cantada desde hace días, sobre todo cuando se cerró la contratación de un futbolista de similares características como Sergio Benito.

Forgas no terminaba tampoco de ser del gusto de Óscar Cano, que además manejaba para su esquema las opciones de Aquino, Gorka Santamaría y Tahiru. Al futbolista catalán no le sobró la suerte en su único año como blanquinegro: solo disputó 14 partidos (seis como titular) en los que totalizó dos goles. Su destino es una incógnita, aunque a buen seguro que no le faltarán ofertas.

Todo hace indicar que no será la última salida que se produzca antes del cierre del mercado. Una que parecía muy avanzada, la del lateral Dani Fernández al Real Oviedo, está por ahora paralizada, y se trata de otro de los futbolistas con la ficha más alta de la plantilla. Al Badajoz, que este domingo debutará en la Primera RFEF frente al Talavera en casa, le conviene ahora aligerar gastos dentro de una complicada situación financiera, en la que han surgido dudas sobre la viabilidad.