La no renovación desde hace años de las ediciones de los actuales libros de texto destinados a los centros de Extremadura lastra la venta de este material por parte de las librerías de cara al regreso del curso académico en un momento donde el sector intenta recuperarse.

El portavoz de la Asociación de Libreros de Badajoz, José Luis Marín, explicó a Efe que «la estrategia actual de la administración regional es no impulsar la renovación editorial de los libros hasta que la economía no se recupere». A diferencia de otras comunidades autónomas, el material en Extremadura «está obsoleto, pues no se renueva desde hace ocho años, cuando lo aconsejable es cada cuatro».

Esta circunstancia hace que muchos padres se decanten por adquirir o conseguir los libros de segunda mano. Ante esta tesitura, algunas editoriales deciden, además, no sacar libros de cara al curso, lo que deja a muchos padres que no quieren material de segunda mano «sin la oportunidad de tener un producto nuevo».

Por otra parte, al sector también le afecta «de forma muy importante» que los centros concertados se ofrezcan para vender los libros a sus propios alumnos, con lo cual «hacen la competencia a las librerías». Marín entendió que estos centros reclamen atención y ayudas por parte de las administraciones, pero no que «vendan ellos mismos los libros en su beneficio, ofertando incluso fórmulas de financiación a los padres».

Las librerías consideran necesaria la conformación de una mesa de trabajo con la Junta de Extremadura para abordar estos temas, los cuales son recurrentes durante los últimos años en la comunidad, pero que ahora se producen en un difícil escenario para el sector por la pandemia.