Dánae Segovia, con nombre artístico Kirsa Moonlight, se encuentra inmersa en casi tantos proyectos como los 24 años que carga a sus espaldas. La cantante y compositora pacense compagina su carrera musical con estudios en Psicología y una notable actividad en plataformas como Youtube o Twitch, donde cuenta con una comunidad de más de 30.000 seguidores.

Su andadura en la música comenzó a temprana edad, captando los ojos del gran público cuando participó con apenas 17 años en el formato televisivo ‘Hit La Canción’. Ahora, años después, la artista regresa con fuerzas renovadas, nuevo nombre artístico y su nuevo trabajo: ‘Everything and anything’, disponible desde ayer en plataformas digitales.

«Quería separar el trabajo que hacía con 16 o 17 años del de ahora», explica su preferencia por ‘Kirsa Moonlight’ parar firmar sus trabajos recientes. «Mi música ha evolucionado conforme yo lo he hecho. Ahora, por ejemplo, veo la vida con mucho más optimismo», asegura. Algo que se manifiesta en su último tema, que considera «el mejor hasta al momento». Entre los compases alegres que la caracterizan, ‘Everything and anything’ esconde una paradoja: «Me inspiré en la falta de creatividad que he atravesado durante estos años», confiesa.

Tiempos en los que siempre se ha mantenido en activo. «He trabajado con productores de Inglaterra, Francia e incluso Japón, pero estos trabajos no eran cien por cien míos». Algo que sí ocurre con su nuevo tema, hecho realidad gracias al respaldo de una productora de Países Bajos. «Probablemente se escuche más en países donde ellos tengan conexión que en España», comenta con tono agridulce, pues le encantaría contar con el apoyo del público extremeño. «Es algo curioso y a la vez da un poco de rabia. Soy de aquí, nunca me he movido de aquí, pero el reconocimiento y el trabajo me llegan de fuera».

Con respecto al futuro, Kirsa mantiene los pies en el suelo: «Este es un panorama muy cambiante», reconoce, «prefiero pensar a corto plazo», un periodo ilusionante y centrado en la promoción de ‘Everything and anything’.