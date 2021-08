Los incendios esta semana Len la pedanía de Gévora, en el entorno de Los Rostros y en la urbanización Los Montitos han puesto en evidencia, según los bomberos, la insuficiente plantilla del parque municipal, donde, según denuncia, el incumplimiento de efectivos por turno de guardia sigue sin cumplirse, pese a que era uno de los puntos del acuerdo firmado entre los sindicatos y el ayuntamiento en el 2016. «La falta de personal lleva cinco años afrontándose con parches y lo que queremos es que se planifique el servicio a largo plazo para resolver un problema crónico», reclama Carlos Agama, delegado de Aspolobba, una reivindicación que también respaldan el resto de organizaciones sindicales.

El reglamento interno fija el mínimo en 10 bomberos y un telefonista por turno de guardia, pero la realidad es que no se superan los 9 (uno a cargo de la centralita), por lo que en los tres incendios citados ha habido que activar el sistema de localización, para que se incorporasen compañeros de descanso para completar los equipos que se han desplazado hasta las zonas afectadas y dejar el parque cubierto por si surgía otro servicio. Esta fórmula, según denuncia Agama, es la que se está utilizando para suplir la falta de personal, cuando este no era el objetivo del sistema de respuesta, sino que se puso en marcha para que, con 11 bomberos de guardia, en caso de necesidad se pudiera movilizar a más efectivos.

«El Infoex nos ha salvado la papeleta en los últimos fuegos», afirma Agama, que se pregunta qué hubiera ocurrido si el incendio de Los Montitos, en cuya extinción también tuvieron que colaborar los vecinos y la policía local con cubos y mangueras, hubiera coincidido con el de Alburquerque, donde estaban desplazados todos los efectivos del Plan Infoex por su magnitud.

En marcha está pendiente un proceso selectivo para cubrir 16 plazas, pero el delegado sindical aclara que no será ese el número de efectivos que se incorpore, pues diez de ellas están ahora cubiertas por interinos, hay otra sin cubrir y solo son 5 las de nueva creación (es decir, que solo aumentará la plantilla en 6 bomberos). Aunque el ayuntamiento aseguró que en octubre se producirían las incorporaciones, los bomberos temen que no será como mínimo hasta final de año. Si no es así, aseguran que iniciarán movilizaciones y no descartan convocar una huelga.

Los sindicatos ya han solicitado una reunión con el alcalde, Ignacio Gragera, que esperan que se produzca a principios de septiembre para poner sobre la mesa la necesidad de que se cumpla el mínimo de efectivos por turno de guardia que, según Agama, en los últimos 5 años solo ha sucedido «100 días» y que el servicio se planifique a años vista, para que no se repita lo que ha venido sucediendo hasta ahora: «que las oposiciones se convocan sin suficiente antelación para cubrir las jubilaciones».

Los bomberos recuerdan que el mínimo por guardia establecido en Badajoz es muy inferior al de otras ciudades y ponen como ejemplo Salamanca, donde hay una media de 16 bomberos por turno para atender un área de 38 kilómetros cuadrados, mientras que la superficie que cubre el parque municipal supera los 1.400 kilómetros cuadrados.

Las quejas de los bomberos se suman a las advertencias que lanzó el jueves el grupo municipal socialista sobre el riesgo que supone para la ciudadanía y los propios efectivos que trabajen en «precario). El ayuntamiento emplazó ayer a la próxima semana para pronunciarse sobre este asunto.