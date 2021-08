Ahora mismo, en la calle República de Puerto Rico es otoño. El suelo de esta vía que da a la avenida del Perú y que está justo al comienzo de la barriada de La Paz está repleto de hojas como si, en lugar de agosto, fuese octubre. ¿El problema? Una plaga de pequeños escarabajos que afecta a los árboles de la zona.

Son pequeños, de color verde amarillento con bandas negras. La descripción la ofrece Fátima, una vecina que cuenta que no son pocas las veces que se encuentra alguno de estos ‘bichitos’ dentro de su casa: «El otro día estaba tumbada en la cama leyendo y de repente noté una cosa por encima del pecho, y resulta que tenía uno ahí».

Aunque Verónica Cruz no lleva mucho tiempo viviendo Badajoz, ya se ha dado cuenta de los numerosos efectos que estos diminutos animales tienen en el día a día de los que residen allí. «Está todo el suelo lleno de hojas con agujeritos», señala. Agustín Garriga se halla en una situación parecida: «Es el primer año que vivo aquí, y lo que he notado han sido muchos escarabajos. Es impresionante».

Uno de los daños colaterales que creen que pueden tener estos insectos es una especie de resina negra pegajosa que tiñe los acerados y los vehículos aparcados en las inmediaciones de los árboles afectados. «Se están cargando la pintura de los coches, tenemos que estar lavándolos constantemente porque se cae toda la porquería del árbol», lamenta Cruz. «Eso no hay quien se lo quite después cuando vas a limpiarlos, pero no tenemos otro sitio donde dejarlos», se queja Rosa Díaz, que también vive en República de Puerto Rico.

Otra de las cosas que se desprenden, quizás la más llamativa, son las larvas de los propios escarabajos: «Tenemos un árbol que parece una lluvia de gusanos por la tarde cuando sale el sol. Es asqueroso». Cruz se dio cuenta de eso hace apenas unos días, mientras paseaba a su perro. Llevaba tiempo notando que caían cosas al suelo, pero nunca se fijó en lo que eran hasta que, a principios de esta semana, vio que se movían, y decidió denunciarlo a través de su cuenta de Twitter.

Por todo eso, cree que los árboles están enfermos y teme que, de seguir así, pueda ocurrir alguna catástrofe. Hace poco, cuenta, se cayó uno en la avenida del Perú encima de un banco donde, según ella, normalmente suele sentarse una pareja de personas mayores que, por fortuna, no estaban en aquel momento. «Algún día va a haber un problema gordo», añade.

Galeruca del olmo

Las indagaciones que han hecho algunos vecinos les llevan a pensar que se trata de una plaga de galeruca del olmo, una especie de escarabajo que se alimenta de este tipo de árboles.

El ayuntamiento, sin embargo, no lo confirma, y es que manifiesta no tener conocimiento de este problema al no haber recibido quejas de los residentes, al menos mediante los canales oficiales. Por eso, desde la Concejalía de Parques y Jardines instan a los ciudadanos a informar de este tipo de cuestiones directamente al servicio y no por redes sociales con el fin de poder actuar rápidamente. Una vez lo hagan, los operarios tratarán de averiguar qué es lo que ocurre realmente para ponerle solución.