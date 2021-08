Hasta 25 hectáreas de pastos y matorral calcinó el fuego que se originó pasadas las once de la noche de ayer entre la urbanización Los Rostros y la A-5. Afortunadamente, pese a que las llamas se quedaron a apenas un metro de algunas viviendas, no hubo que desalojar a los vecinos ni afectó a ninguna propiedad, según han informado fuentes del parque municipal de bomberos, cuyos efectivos, con apoyo del Infoex, estuvieron trabajando sobre el terreno alrededor de cuatro horas para extinguir el incendio. Un retén del Infoex se mantuvo en la zona para realizar labores de refresco y vigilar que no se reavivase.

Las causas del fuego se desconocen, pero el hecho de que tuviera dos frentes, uno "largo" que se extendía desde la autovía hacia Los Rostros y otro junto a la planta termosolar que hay junto a estas urbanizaciones, hace sospechar que pudiera haber sido intencionado. Hasta la zona se desplazaron tres vehículos autobomba, uno de mando y 10 efectivos del parque municipal de bomberos, que tuvo que activar el sistema de localización para que se incorporasen compañeros que estaban de descanso para completar el dispositivo y no dejar sola la central. Por su parte, el Infoex movilizó dos autobombas y dos pickup, además de un agente forestal. También acudió a la zona Cruz Roja con una ambulancia y un vehículo rápido.

Los propietarios de las viviendas más próximas a las llamas se emplearon a fondo para refrescar los setos que las rodean en previsión a que las llamas pudieran alcanzarlos, lo que finalmente evitaron los bomberos, que tuvieron que romper algunas vallas para poder acceder a esta zona. La ausencia de viento favoreció las tareas de los equipos de extinción.