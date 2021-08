El mobiliario y las zonas verdes. Es lo único que le faltaría a la ampliación de la avenida Manuel Saavedra Martínez, más conocida como la del Seminario, para estar terminada. El jefe de obra, Juan Díaz, señala que han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para ampliar el plazo y plantar las flores y los árboles en octubre, ya que ahora no es época de siembra.

Se trata de 2.000 metros cuadrados repartidos en cinco áreas ajardinadas que aportarán vistosidad a una avenida que no parece la misma que antes. «Ya era hora, que para cobrar impuestos están muy pendientes, pero luego para hacer las cosas no tanto. Ahora esto sí que queda muy bien», manifiesta Ángel Blanco, vecino que ahora vive en la calle Canarias pero que durante 15 años lo hizo en Augusto Vázquez, muy cerca de la rotonda donde, precisamente, se paró la remodelación de Saavedra Martínez hace ya diezaños, como el propio Blanco recuerda.

A pesar de la falta de algunos últimos remates, los cuatro nuevos carriles y las vías de servicio que van desde ese punto hasta la nueva rotonda ovalada situada en el cruce con González Serrano, lo que se denomina calle Pedro de Alvarado, se abrió al tráfico el viernes pasado después de que acabasen con el asfaltado. Esta semana se prevé que terminen los trabajos de colocación de la señalización vertical y de pintura de la calzada y del carril bici. Las nuevas luminarias ya funcionan y la red de saneamiento y abastecimiento también están acondicionadas.

Todo esto es lo que, en palabras de Amparo Rodríguez, hace ver «la luz al final del túnel» a negocios del entorno como la ferretería Santo Domingo que ella administra. «Nos ha afectado muchísimo, lo hemos llevado bastante mal», reconoce la gerente. Los trabajos, adjudicados en noviembre a Cubillana SL por 516.332,56 euros, comenzaron en enero y apenas han sobrepasado el plazo de ejecución de seis meses con el que contaban, puesto que la circulación, como ya se ha dicho, volvió a la normalidad la semana pasada.

Sin embargo, el perjuicio que ha sufrido su empresa ha sido tal, que se ha planteado denunciar al ayuntamiento y exigir una compensación: «No dejaban entrar a los clientes con los coches y hemos tenido una bajada de ventas enorme. Algunos nos decían que se estaban yendo a la competencia».

Otro de los inconvenientes que les han supuesto las obras afectaba a la carga y descarga de mercancías. Alejandro Velardo, contable de la empresa, explica que, como no podían acceder los camiones que les traían los suministros, han llegado a descargarlos a mano en medio de la calle para después transportarlos a la tienda de la misma forma. «Si se caía cualquier cosa, nadie cubría ese accidente», añade Rodríguez.

Ahora ya tienen abierta la vía de servicio donde se encuentra ubicada la ferretería, pero señalan que los vehículos grandes lo tienen muy difícil para pasar. «En estos momentos hay aparcamientos y vemos que hay más movimiento, pero tampoco consideramos correcto que hayan hecho una acera tan ancha. Siendo una zona industrial, no necesitamos tanto. «Aquí también vienen tráileres, y ahora mismo no pueden entrar en nuestras instalaciones, donde tenemos un puente grúa para descargar cosas pesadas», apunta Velardo.

Daños generalizados

Algo parecido le ha ocurrido a Toldylum. David Castaño, uno de sus empleados, reconoce que ellos no han sufrido ninguna disminución en la facturación, ya que la mayor parte de los pedidos los gestionan por teléfono. Lo que sí que les ha afectado es esa estrechez de la nueva calzada. También han tenido que descargar estos meses en zonas no habilitadas para ello, con el consecuente riesgo que acarrea. Ahora, además, no cuentan con un espacio de carga y descarga justo al lado del establecimiento, como sí que lo hace la ferretería, por lo que, cuando sus camiones se paren a entregar la mercancía, podría producirse un atasco en caso de venir coches por detrás, ya que la vía de servicio solo tiene un carril.

A pesar de estas complicaciones, Castaño manifiesta estar contento con el resultado final. «Nos han puesto el paso de peatones en la puerta», dice entre risas. «Aquí antes había un descampado y era un descontrol, no había ni luz. Ahora ya tenemos farolas, van a poner jardines y el acceso es mejor», concluye ya más en serio.