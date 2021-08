La Raya Market se ha consolidado, y Borja Salgado lo ha notado. Él es, junto a su pareja Cristina Lázaro, uno de los creadores de ‘Badajoz me mola’, una marca dedicada a realizar ilustraciones de la capital pacense que ha estado presente tanto en esta cuarta edición que culminó ayer, como en la del mes de julio y en las dos del año pasado. «Sois los más veteranos», les decía el viernes uno de los organizadores.

Esta iniciativa impulsada por Fundación CB en colaboración con Ibercaja y el ayuntamiento es propicia para este tipo de emprendedores: pacenses, creativos, con ganas de crecer y de darse a conocer. «A nosotros nos encanta que haya este tipo de eventos, y más cuando se hacen con tan buen gusto y se organizan tan bien», dice Salgado.

Es verdad que considera que el número de asistentes podría ser mayor porque todavía hay muchos que no saben de la existencia de este mercado, pero también reconoce que ha habido un aumento de la afluencia respecto al año pasado. En 2020, cuenta, hubo más gente en la edición de agosto, la segunda, pero en 2021 manifiesta que la tercera, celebrada en julio, superó esas cifras. La participación de la última edición ha rondado el millar y medio de personas.

«Para negocios como nosotros, pequeños y locales, es un buen expositor, una manera de hacer contactos y de dar a conocer nuestros productos», añade. Prueba de ello es que se encuentran con muchos comentarios de personas que les cuentan los productos que han recibido o que han regalado a algunos de sus seres queridos, cuando en el verano pasado suponían más bien un descubrimiento para la ciudadanía.

Venta online

Una de las características que suelen compartir muchas de las marcas y artistas que participan es que su canal de venta es online. Por eso, en La Raya Market no participan solo emprendedores pacenses, sino también de otras partes de Extremadura. Es el caso de la emeritense Laura Pizarro. A ella, este tipo de iniciativas le vienen muy bien porque el producto que ofrece son prendas para bebés con piel atópica.

Esta circunstancia invita a los clientes a tocar la ropa con sus propias manos, lo cual no es posible al vender exclusivamente de manera online. «Cualquier mercado de este tipo es atractivo para una marca como Bebo Baleno. A mí, que lo hago todo en Extremadura, me gusta también que se conozca aquí en la tierra, me da igual Mérida que Badajoz».

Los participantes no son los únicos que están contentos. Emilio Jiménez, director general de Fundación CB, señala que están muy satisfechos con la respuesta: «Creemos que es una experiencia buena en el sentido de que damos una posibilidad en noches calurosas en las que la gente, además, busca zonas amplias como consecuencia todavía del coronavirus».

El éxito que ha vuelto a tener esta actividad que mezcla la cultura con el comercio, el arte y la gastronomía de forma bastante asequible les anima a organizarla otra vez el año que viene. Borja, Cristina y Laura aseguran que, si les invitan, volverán a encontrarse de nuevo con todo aquel que se quiera acercar a los jardines de la Rucab.