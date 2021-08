La programación de ‘Cine de verano en la Rucab’ continúa en los jardines de la residencia de la Fundación CB esta noche a las 22.00 horas. Esta vez llega el turno del género romántico de la mano de ‘Dirty dancing’, una de las películas musicales más recordada de la década de los 80. Patrick Swayze y Jennifer Grey interpretan a Johnny Castle y Frances ‘Baby’ Houseman, profesor de baile y asistente al campamento de verano de Catskill en esta historia de amor que transcurre a pesar de las diferencias sociales entre ambos durante el verano de 1963. La cinta ganó tanto el Oscar como el Globo de Oro a la mejor canción original en 1988 por el emblemático tema de su banda sonora ‘(I’ve had) The time of my life’, la cual pone música a la escena más memorable de la película. El cine no cesará en la Rucab hasta el 26 de agosto, cuando se proyectará la última película del programa: el clásico del cine español ‘Bienvenido Mr. Marshall’.