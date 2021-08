Serán las únicas que se ponen contentas al contemplar el río verde, cuando vislumbran ante sí un festín sin límites, con la ventaja añadida de que tienen las patas sumergidas en agua fresca, un detalle que se agradece en plena ola de calor. Ahora que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) se somete de nuevo a las críticas por su presunta inacción en el control de la expansión del nenúfar mejicano en el tramo urbano de Badajoz, parece que un avispado ciclista ha dado con la solución: a las vacas les gusta esta planta invasora y disfrutan rumiándola sin despreciar ni una hoja.

El agudo deportista descubrió ayer de ruta a un rebaño de estos animales metido en el Guadiana en pleno desayuno y cayó en la cuenta de que el motivo no podía ser otro que su buen apetito, pues era temprano para que estuviesen bañándose para refrescarse. Tras comprobar que a este lado del Océano Atlántico el nenúfar mejicano tiene un depredador de paladar poco delicado, el ciclista sugirió que puede ser la solución que las Administraciones no han encontrado para frenar la expansión de esta especie vegetal. «Esperemos que no se enteren ciertos políticos porque pueden cobrar una tasa al pobre ganadero por usar camalote público», bromeó con sorna.

La misma ironía con la que Badajoz Adelante (BA) subió a finales de mayo un vídeo a las redes con la imagen de otra vaca (llamada Lupita), a la que cogió en un robado atiborrándose de hojas de nenúfar. Contaba este partido que con la colaboración de un ganadero había llevado aquella tarde al animal al Guadiana y el resultado funcionó. «Imaginen multitud de vacas a lo largo del río, podrían acabar con la plaga en pocas semanas. La CHG ya tiene la solución tras haber empleado 40 millones de euros en limpiar el río y no haberlo conseguido», remató. Como la imagen del atracón del rumiante da mucho juego, añadían que el organismo responsable del Guadiana solo tendría que invertir en «flotadores» para que el ganado no se hunda en las zonas de mayor profundidad. «Ante todo hay que evitar el riesgo de los trabajadores», incidieron con sarcasmo. Como no hay pro sin contra, BA ya advirtió de que comer nenúfar mejicano podría tener sus consecuencias: «que la carne dé sabor a enchilada y la leche, a tequila». De colofón proponía que si la iniciativa sale adelante, la CHG pase a denominarse CHGG: «Confederación Hidrográfica Ganadera del Guadiana». La historia dio más de sí con los comentarios que provocó, pues hubo quien alertó de que las vacas deberían llevar pañales, «para no diseminar las semillas por ahí». «Hemos pensado en ello. Ya tenemos el diseño», contestó jocoso BA. Y al observador que apuntó que solo se comen las hojas y dejan las raíces, respondió que para esta otra operación probarán con hipopótamos, que llegan hasta el fondo. No cayeron en la cuenta de que añadirían un problema de 'mayor peso', pues serían otra especie invasora, a la que solo atacan grandes felinos que no existen en el entorno del Guadiana. Que se sepa.