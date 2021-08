Hace un par de semanas los bares de la plaza de los Alféreces han recibido el aviso del Ayuntamiento de Badajoz de la suspensión de sus licencias para la instalación de veladores en las aceras cuando comience la obra para habilitar plataforma única en este entorno. Sin embargo, aún no saben ni desde cuándo ni durante cuánto tiempo no podrán instalar sus terrazas. Una falta de información que les genera incertidumbre, dado que los veladores son la vía de escape de estos negocios ante la situación sanitaria prolongada que están soportando, que ha trasladado a la clientela al exterior de los locales., según han expresado a este diario.

Aunque piensan que el proyecto municipal será beneficioso no pueden evitar mostrarse preocupados por las consecuencias durante el desarrollo de los trabajos, que va a coincidir con la época de mayor actividad, tras el verano. El ayuntamiento adjudicó hace más de un mes la obra por 846.661 euros a la empresa Cubillana, con un plazo de ejecución de 8 meses y anunció que comenzaría en agosto. La semana pasada ya hubo técnicos realizando mediciones.

La de los Alféreces es posiblemente la plaza de Badajoz con más bares y mayor número de terrazas por metro cuadrado de Badajoz.

De momento, siguen colocados los veladores, los de los negocios que no han cerrado por vacaciones. El Viejo Bar, por ejemplo, tiene previsto hacerlo la segunda quincena de agosto. Su propietaria, Emilia Boraita, manifestaba ayer que espera «y deseo» que la plataforma única «sea un bien para todos», pero puntualizó que no solo beneficiará a la hostelería. Así, denunció los desperfectos que actualmente presentan los acerados, de los que se han quejado en numerosas ocasiones y que esta obra va a solucionar. «Los beneficiados vamos a ser todos, los que estamos aquí, la hostelería y el comercio, y todos los ciudadanos».

Pero le preocupa que a estas alturas los afectados no sepan cuándo empezarán los trabajos «ni cómo ni por dónde». Hace mes y medio fueron convocados por el ayuntamiento a una reunión para informarles de la obra, pero no les concretaron fechas ni fases. Solo saben que el periodo de ejecución es de ocho meses, un plazo que para estos empresarios, que han sufrido especialmente las limitaciones impuestas por la pandemia, supondrá «un destrozo», según se expresaban también ayer en Mentidero, otro bar de la plaza. Emilia Boraita añade que durante estos meses en los que no van a poder sacar las terrazas y además tendrán que desmontar las estructuras de los toldos, no van a recibir compensación ni ayuda alguna. No tienen claro si tendrán que seguir pagando la tasa municipal de veladores íntegra.

Esta empresaria espera que los responsables del proyecto lo agilicen «lo más posible» y «gestionen bien los tiempos», «porque no todo el mundo puede aguantar 8 meses sin veladores». Emilia Boraita confía en que no dure tanto tiempo y que la obra se acometA por fases, de manera que cause el menor trastorno a los negocios. Señala que gracias a las terrazas, muchos bares han podido salir a flote, como el suyo. De la misma opinión es Enrique, de ‘Lo Nuestro’, que reconoce que para el funcionamiento de los veladores esta obra «va a ser un engorro». «Nos va a costar mucho, es verdad que es una mejora, pero a ver cómo lo hacen», para causarles el menor desarreglo posible, por ejemplo adecuando primero los acerados de los locales. «Sabemos que va a ser complicado y que serán unos meses muy duros y llegará Navidad y estarán las máquinas», advierte, pues además los alquileres en esta zona no son baratos y tendrán que seguir afrontando todos los gastos fijos. «Después de todo de lo que hemos salido, que nos metamos ahora en esto», lamenta. También en la cafetería Flocco manifiestan la contrariedad que les supone quedarse estos meses sin veladores aunque esperan beneficios de este proyecto a la larga.