Su nombre aún no aparece en la web del Ayuntamiento de Badajoz como integrante de la corporación municipal aunque tomó posesión en julio. Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, Guti, vuelve a ser concejal del PP para cubrir la vacante de Francisco Javier Fragoso, que renunció al acta al dejar la alcaldía. Ha podido regresar porque es la segunda dimisión en el grupo, tras la de Dolores Álvarez, por la que entró Paloma Morcillo. Este profesional de la hostelería (estará semiliberado y seguirá en su negocio) ya fue concejal en las dos legislaturas anteriores. Ahora asume las carteras de Policía Urbana, Vivienda y Patrimonio. Coincide con sus nuevas responsabilidades en el partido. El flamante presidente provincial, Manuel Naharro, ha confiado en él como presidente comarcal de Badajoz, un compromiso con el que se muestra «muy ilusionado».

-Vuelve al ayuntamiento para cubrir la vacante de Fragoso. Le ocurrió en 2008 cuando se fue José Antonio Monago. ¿Ser el sustituto le incomoda o trastoca?

-En las dos ocasiones lo ha provocado lo mismo: me quedé a las puertas. He sustituido a Monago y a Fragoso. Solo me queda Pablo Casado (bromea). Acepto el papel que me corresponde con disciplina. En ningún momento me planteé rechazarlo si mi partido me pedía que siguiera y así ha sido.

-Con los resultados de las últimas elecciones, donde iba de número 11 y el PP obtuvo 9 concejales, nunca hubiese pensado que volvería al ayuntamiento.

-Hace dos años se calculó que al dimitir Fragoso entraría Paloma Morcillo. En ningún momento me planteé que pudiera volver a la política municipal esta legislatura. Cuando se fue Dolores empecé a tomar conciencia. Soy autónomo y si esto se produce antes me hubiese cogido más descolocado con los negocios y me hubiese costado más. Pero me ha dado tiempo a poner todo en orden en lo familiar y profesional. He dado el paso porque era el momento y además porque vienen vientos renovadores en el partido que me están provocando mucha ilusión.

-¿Se plantea un futuro en política?

-Es verdad que hace dos años me vi fuera y sin visos de volver. Siempre he mantenido contacto con el partido y he estado colaborando en todo. Cuando empecé a hablar con la nueva dirección del PP para que me involucrase más, me motivó y pienso que puedo seguir contribuyendo a que el partido funcione y recupere en estos dos años la confianza de personas que la perdieron, para que Badajoz vuelve a tener un gobierno del PP, porque creo que es recuperable.

-¿Ve posible que en las próximas elecciones el PP gane con mayoría en Badajoz?

-A día de hoy no dudo de que nosotros dentro de dos años estaremos gobernando con mayoría absoluta. Con una buena gestión en el equipo de gobierno. Badajoz se merece volver a tener ese gobierno de estabilidad con el PP.

-Llega en el turno del mandato más complicado para el PP, porque ahora el alcalde es de Ciudadanos. ¿Esto dificultará a su partido recuperar el protagonismo?

-En eso estamos. Tenemos que recuperar la fuerza necesaria para seguir demostrando que el motor de este equipo de gobierno es el PP, que tiene 9 concejales. Tenemos que hacer ver a la gente que seguimos siendo fundamentales en el gobierno de la ciudad aunque el alcalde hoy no sea de nuestro signo. Nunca antes hemos gobernado con un alcalde que no fuese del PP y tendremos que aprender estos dos años. Pero nosotros debemos tener nuestro propio planteamiento como partido para que la gente vea que la mejor opción pasa por volver a ser mayoría absoluta en el ayuntamiento.

"El perfil más idóneo para Ferias y Fiestas podía ser el mío, pero no me han dado esa opción"

-¿Está conforme con las áreas que le han asignado?

-Al final he tenido que coger delegaciones que podían soltar concejales del PP. En ningún momento se me ha dado opción a otras en manos de Ciudadanos. Había gente que me colocaba en ciertas áreas, como Ferias y Fiestas y Turismo. No puedo negar que me encantaría. Me hubiese gustado. Quizá el perfil más idóneo entre los 14 concejales podía ser el mío. Pero cuando he llegado el acuerdo estaba cerrado y hay que aceptarlo.

-¿Cómo lo han recibido los concejales de Cs y el no adscrito?

-El alcalde, bien. A los dos días de la toma de posesión pude sentarme con él un rato a hablar. Con muchos de mis compañeros de grupo ya he trabajado y a los demás los he seguido. Vélez fue muy cordial y correcto en el pleno. Los tres concejales de Cs son personas a las que no había visto en mi vida, no tenía referencias de ellos en la ciudad y no tienen trayectoria política. Jamás me los he encontrado en nada, yo que soy una persona activa, en el movimiento vecinal, en el Carnaval, la Semana Santa y he tenido locales de hostelería, pueden saber de mí. Tendré que ir conociéndolos políticamente y como personas.

-Por lo que dice, no existe un equipo compacto.

-Hay distancias porque hay distancia ideológica y de partido, lo que no significa que no podamos trabajar juntos por la ciudad. Veo que el equipo funciona. También es cierto que Fran (Fragoso) hizo muy fácil que se integraran, por su experiencia. Tiene que haber cercanía pero cada uno, de aquí a dos años, tiene unos intereses completamente distintos. Nosotros vamos a seguir defendiendo que el mejor modelo para este ciudad es el del PP.

"No entendí que con 9 concejales tuviésemos que entregar la mitad de la legislatura"

-¿Cómo vio el pacto de alternancia? ¿Lo entendió, le dio pena?

-No lo entendí, me dio pena, pero lo acepté. No entendí que con 9 concejales tuviésemos que entregar el 50% de la legislatura. Me dio pena que Fran después del esfuerzo de tantos años no tuviera la despedida que merecía. Y lo acepté porque era la mejor salida para Badajoz, pues de no hacerlo la habríamos puesto a los pies de los caballos con un gobierno socialista que Badajoz no merece volver a repetir por cómo dejaron la ciudad, arrasada en lo económico y en lo emocional.

-Con la marcha de Fragoso, en el PP urge un candidato. ¿Hay sustituto?

-Este partido es tremendamente grande y sus miembros generosos como para tener no uno sino veinte candidatos si hicieran falta para la ciudad de Badajoz.

-¿Tiene su quiniela?

-Tengo mi criterio de cómo quiero que sea el candidato. Hablándolo con gente del partido y el nuevo presidente siempre llegamos a la conclusión de que el candidato tiene que parecerse a su ciudad, vivirla y sentirla. Tiene que respirar Badajoz por los cuatro costados. No se trata de ir al Vivero a ver al Badajoz y después a una fiesta de una asociación de vecinos, sino de disfrutar haciéndolo. Eso le pasaba a Miguel Celdrán, que es el mejor modelo en el que puede inspirarse un candidato. A Miguel no se le veía forzado en ningún sitio. A un vecino lo que más confianza le genera es ver a su alcalde cómodo en todas las circunstancias de su ciudad. Y que sea buena persona.