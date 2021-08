La parroquia de San Juan Pablo II funciona en la barriada de Cerro Gordo de Badajoz desde 2016 en unos locales cedidos por la asociación de vecinos y desde entonces el Arzobispado de Mérida-Badajoz llevaba pidiendo al ayuntamiento pacense unos terrenos en el entorno para construir una iglesia, cesión que ya se ha aprobado.

Desde cero comenzó el sacerdote Manuel Fernández Rico a crear comunidad en este entono, procedente de la parroquia de San Fernando y Santa Isabel, en la Margen Derecha, a la que estuvo vinculado tres décadas.

Echando la vista atrás, el párroco de Cerro Gordo desde hace cinco años reconoce que estaba «muy a gusto» en la barriada de la Estación, vínculo que ha procurado mantener «porque hay gente maravillosa». Le costó irse. «Los afectos te tocan por dentro y somos humanos», apunta, pero es consciente de que su misión es estar «de un sitio para otro, construyendo vida alrededor de las comunidades y las parroquias». Se embarcó «en una realidad nueva, totalmente distinta, que no tiene nada que ver», porque Cerro Gordo «es un barrio superjoven» y si en San Fernando él era el «jovencito» y en el nuevo destino, no tanto.

En Cerro Gordo ha encontrado gente procedente de todas las barriadas de Badajoz y de otros pueblos que trabajan en la capital pacense, muchos militares, que eligieron este emplazamiento donde la vivienda es más asequible. «Hay una riqueza grandísima de barrios, de pueblos y de distintas profesiones».

Desde el principio, el párroco optó por quedarse a vivir junto a sus parroquianos, porque «la mejor manera de acompañar a la gente de aquí es participar de su vida y la única forma es viviendo aquí». Cuenta que la tarea pastoral en este lugar es de calle, de contacto personal, interesarse y estar 24 horas disponibles en el mismo sitio sin necesidad de tener que trasladarse «para escuchar, para atender, para visitar la casa de alguien y para acercarte» e incluso «saber que yo tengo aquí casas donde me puedo sentir como en casa, abrir el corazón y dejarte acompañar también de la gente». Eso es mas fácil viviendo en el mismo barrio.

Un barrio construido a 7 kilómetros que nació en la nada, pero que para su párroco no está realmente alejado, pues se sitúa a pocos minutos del centro de la ciudad. Este próximo curso se inaugura el colegio y también tiene ya centro de salud. Poco a poco ha ido sumando servicios públicos. Para Fernández Rico, aún queda la tarea de «hacernos al barrio», en la que se va a avanzar en cuanto el colegio empiece a funcionar y, por ejemplo, cuando alguna entidad bancaria instale algún cajero. En este proceso, «la Iglesia juega un papel muy importante en la labor de cohesión social y creación de identidad propia». De la mano va con el centro de salud y la asociación de vecinos, por su participación en el proyecto del proceso de desarrollo comunitario, para tratar de manera integral las necesidades del barrio, en cuya identidad hay que seguir trabajando, según el párroco.

Antes incluso que las administraciones y que el emprendimiento privado, la Iglesia dio un paso adelante en la atención a Cerro Gordo. Fernández Rico defiende que se suele asociar a la Iglesia con las misas «y cuatro cosas más», pero su misión es la de «acercarse a las personas, hacerlas protagonistas, que con su libertad aprendan a recibir y generar vida alrededor y eso se hace estando en los sitios y apostando por los espacios y por las personas». Por eso, el arzobispado, aun sin contar con un espacio propio para un templo, aprovechó el que disponía, «al que acudir y donde poder compartir». Porque «la Iglesia tiene una tarea también muy social y humana, tan necesaria para la gente; en la Iglesia acogemos a todos: a los que son creyentes y a los que no lo son, a los que pasan necesidad y a los que no».

"Lo importante no es ampliar el espacio sino las personas que están dentro"

La parroquia inició su andadura en un local pequeño en bruto (con la pandemia caben unas treintena personas). «A veces se te caen los palos del sombrajo, pero cuando empiezas a conocer a la gente que se acerca, que se ilusiona con este proyecto que apuesta por el barrio, las apariencias externas desaparecen y descubres lo importante». El espacio del que disponen es pequeño, más aún con los requisitos de distancia que exige la crisis sanitaria. Solo en catequesis tienen 180 niños (en tres niveles), de todos los colegios de la ciudad. La situación los ha obligado a buscar alternativas al espacio físico y a generar actividad telemática. La parroquia tiene su blog y un canal de Youtube con contenido actualizado, desde las catequesis a las misas. Funciona precisamente porque la población del entorno es joven. El párroco prefiere la actividad presencial, aunque sabe que muchas de estas soluciones se van a quedar.

El paso que se ha dado ahora para la cesión de los terrenos «es uno más, porque esto no termina», pues quedan muchos más trámites para la construcción del templo. Pero «lo importante, más que ampliar el espacio, son las personas que están dentro», opina. Aún así, el párroco de Cerro Gordo cree muy necesario el proyecto, no necesariamente un templo parroquial amplio, sino funcional, y que sea un «lugar abierto, celebrativo de liturgia y también de encuentro, de diálogo y de acogida» y no duda de que «le va a venir bien a todo el barrio». Los vecinos lo celebrarán. Ya lo hicieron cuando este diario informó de la cesión de los terrenos. «No te puedes imaginar la de gente que me felicitaba y yo solo decía: prudencia, seguimos trabajando». «La gente está ilusionada y contenta, no solo la que más participa, y en medio de tanta desesperanza, una buena noticia viene muy bien».