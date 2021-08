El PP de Badajoz alertó ayer del cierre de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de los centros de salud de Valdepasillas y de La Paz a partir del próximo lunes, que atienden las urgencias entre las 15.00 y las 22.00 horas. Se sumarían al de El Progreso, que no funciona desde el pasado verano. Pero la Dirección de Atención Primaria del Área de Salud de Badajoz no solo aseguró a este diario que no es cierto que vayan a cerrar estos dos PAC sino que, además, todos los que están operativos en los centros de salud de la ciudad van a permanecer abiertos durante todo el verano.

Aunque no vaya a suceder lo que el PP denunció a través de un comunicado, lo cierto es que la posibilidad de cerrar por las tardes estos dos centros de salud sí se ha puesto sobre la mesa, debido a los problemas de personal que afectan a la atención continuada en Badajoz. La idea era que solo siguieran los de San Fernando y San Roque.

La autoridad sanitaria ha desistido de tomar esta drástica decisión que le hubiera merecido críticas políticas. Pero alguna solución tiene que buscar y, en principio, ha optado por el cierre del Punto Unificado de Atención Continuada (PUAC) de lunes a viernes por las tardes, de manera que solo funcionará entre las 22.00 y las 8.00 horas. El PUAC existe desde 2006 en Badajoz. Se abrió en el Perpetuo Socorro para centralizar las urgencias de los centros de salud en horario nocturno, fines de semana y festivos.

De llevarse a cabo finalmente esta alternativa, supondrá que entre las 15.00 y las 22.00 horas se tendrán que volver a atender los avisos domiciliarios (que ahora cubre el PUAC) desde los centros de salud, que contarán con una ambulancia con su conductor.

El problema se planteará cuando tengan que acudir a los avisos domiciliarios por las tardes, pues solo hay un médico y mientras lo hace quedarán desatendidas las urgencias en los centros de salud, donde solo permanecerá el celador, hasta que regrese.