A partir del próximo 22 de agosto los usuarios de los autobuses urbanos en Badajoz podrán empezar a utilizar una nueva aplicación en el móvil, que ya se pueden descargar, que permitirá pagar el billete con un código QR, así como los distintos abonos disponibles, obtener información sobre líneas y horarios y, en un futuro, utilizar el servicio de ‘bus a demanda’.

La concesionaria, Tubasa, va a a tener que cambiar los terminales de venta (TPV) de todos sus vehículos, que tienen casi 25 años, según explicó ayer durante la presentación de esta iniciativa el concejal de Transportes, Jesús Coslado. La inversión del ayuntamiento pacense en este sistema es de 230.000 euros, que amortizará en 10 años con sus intereses, a razón de 25.000 euros anuales.

La aplicación móvil va a permitir no solo el pago del billete, sino que ofrecerá todos los abonos transporte de la ciudad para los distintos colectivos y necesidades (ordinario, reducido, de estudiantes, desempleados y horario valle, billete especial al cementerio o al ferial) y también un registro de la tarjeta de crédito que posibilitará cargar los abonos sin necesidad del pago en metálico al conductor del autobús ni de acercarse a las oficinas de la plaza de la Libertad. La opción de abonar los viajes con dinero contante y sonante se va a mantener para quienes no quieran bajarse la aplicación.

Entre las principales ventajas que el concejal destacó de la aplicación es que ofrecerá además información de las líneas con la periodicidad de paso por las paradas, horarios y tiempos de espera. Dentro de algunas semanas se incorporará el abono mensual de los parados y personas con movilidad reducida, que aún no se han incluido en la aplicación. Por defecto, al usuario se le asigna el abono ordinario, pero se puede contratar cualquier otro en función de cada perfil, para lo que habrá que aportar la documentación acreditativa. Bastará con una fotografía del móvil. Entre otras posibilidades, además, en el logotipo de la carga de saldo aparece un histórico de movimientos y billetes consumidos.

Coslado anunció que dentro de unos meses funcionará el servicio de ‘bus a demanda’ que se podrá utilizar en horario nocturno, poblados y fines de semana, cuando se reducen los usuarios. Se pretende distribuir tres o cuatro vehículos por la ciudad en líneas concretas, sin que estén funcionando, en ubicaciones intermedias, que se pondrían en marcha para atender el aviso de cada usuario. El gerente de Tubasa, Julián Pocostales, comentó que está abierta a la incorporación de nuevas prestaciones

La aplicación ya se puede descargar en android, pero todavía no en IOS, pues aunque está subida a la plataforma de Appel, aún no se ha autorizado y tardará unos días, según calculó Coslado. También se puede en estos momentos cargar el saldo y dar de alta en los abonos, pero no se podrá hacer el pago en los autobuses hasta que el 22 de agosto se desinstalen los antiguos terminales de venta de los vehículos y se coloquen los nuevos.

A partir de este mismo día, aquellos que no quieran utilizar la aplicación podrán seguir usando las tarjetas físicas de los abonos, pero tendrán que solicitarlas nuevas, pues van a cambiar de formato. Para conseguirlas, deben acercarse a la oficina de Tubasa de la plaza de la Libertad o adquirir el abono al conductor, que se las facilitará. Quienes tengan tarjetas antiguas con saldo cargado podrán acercarse a la central para que les devuelvan el importe.

La puesta en marcha de este sistema pretende facilitar el uso del transporte público en Badajoz que, como en otras ciudades, se ha reducido coincidiendo con la crisis sanitaria. Según el gerente de Tubasa, en estos momentos está entre el 50 y el 60 por ciento respecto a 2019 y se está recuperando a un ritmo más lento que otras actividades por el temor a los contagios. Con la mejora anunciada ayer, «se trata de que a la gente le sea más sencillo utilizar el transporte público y dependamos menos del vehículo particular», defendió Coslado.