El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz obliga al ayuntamiento pacense a conceder una plaza de aparcamiento privativa a una persona discapacitada. El consistorio desestimó por silencio administrativo la solicitud que la demandante formuló en dos ocasiones (el 10 de enero y el 12 de febrero de 2020), ya que en 2016 dejó de conceder espacios de uso exclusivo. La interesada, sin embargo, decidió acudir a la justicia para poder lograr la plaza, y finalmente lo ha conseguido.

La clave de todo se encuentra en que, cuando se la pidió al ayuntamiento, todavía no había entrado en vigor la nueva ordenanza municipal que regula los derechos de las personas con discapacidad en materia de aparcamiento, la cual se aprobó de forma definitiva en abril de este mismo año. En ella se deja claro que las plazas destinadas a este colectivo «no son de uso privativo, pudiendo ser utilizadas por cualquier persona que sea titular de una tarjeta de estacionamiento expedida por Administración competente».

El ayuntamiento, en respuesta a la demanda presentada en 2020, manifestó que «la normativa vigente no prevé la creación de plazas de estacionamiento reservadas con carácter privativo para personas con discapacidad», y hace referencia a esa nueva ordenanza. El magistrado reconoce no saber en qué trámite concreto se encontraba, pero señala que «la falta de alegación alguna del ayuntamiento demandado» le conduce a pensar que no se había producido aún la publicación definitiva y entrada en vigor de dicha ordenanza, «lo cual nos permite postergar dicho debate y quedarlo fuera del presente procedimiento». Esta nueva disposición municipal deroga la de 1994, que sí que contemplaba la concesión de este tipo de plazas, pero que a comienzos de 2020 todavía estaba vigente.

La demandante, por otro lado, hace referencia a otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dictada en 2018 donde condenaba al Ayuntamiento de Badajoz a otorgar al recurrente la reserva privativa de espacio de estacionamiento en las inmediaciones de su domicilio. El consistorio pacense volverá a tener que conceder una plaza de este tipo, además de pagar las costas del procedimiento judicial.