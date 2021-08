El 3 de septiembre del año pasado el Ayuntamiento de Badajoz decidió la suspensión del Carnaval de 2021 debido a la crisis sanitaria. Casi un año después la evolución de la pandemia no arroja datos demasiado esperanzadores y la próxima edición de la fiesta más emblemática de la ciudad, que moviliza a miles de participantes cada mes de febrero, está en el aire. Esta mañana, el alcalde, Ignacio Gragera, ha hablado sobre esta incertidumbre y sobre las previsiones de los grupos, que en caso de celebrarse, tendrían que empezar ya con los preparativos. “Hay que ser cautos –ha dicho Gragera-, más teniendo en cuenta la situación que actualmente estamos viviendo, que no es la que todos esperábamos a este mes del año y con la vacunación tan avanzada”. El alcalde ha manifestado que confía en que en 2022 se puedan “retomar los carnavales con normalidad”, pero no hay decisión tomada “a día de hoy y teniendo en cuenta que la situación no está tan mejorada como nosotros esperábamos”.

Sabe Gragera que el Carnaval de Badajoz empieza a prepararse “ya” y por lo tanto es lógico que haya inquietud entre sus protagonistas. De hecho ha habido primeros contactos con los grupos. Pero recuerda hay que ser muy prudentes teniendo en cuenta el volumen de participantes que esta fiesta congrega y que es imposible celebrarla en un recinto cerrado y con aforos en los conciertos, como se ha hecho en la Feria de San Juan. A pesar de todo, “la voluntad del ayuntamiento es volver a organizar los carnavales y eso nos lo dará la situación sanitaria”, ha insistido. Por ello, el alcalde ha dejado claro que no puede asegurar que se va a celebrar y lo primero que se ha trasladado a los colectivos es que la decisión definitiva “a día de hoy”, en agosto, aún no está tomada y que “hasta febrero hay tiempo”. Según ha detallado, la primera reunión suele producirse a primeros de agosto y a finales de este mes para la preparación. Las siguientes citas se convocarán “con total normalidad”, pues independientemente de la decisión que “luego” se tome, entiende que los colectivos deben tener "certeza".

En cuanto a la posibilidad de que pudiera celebrarse el concurso de murgas, que se podría garantizar con protocolos y aforos, pues su dinámica es distinta a la del desfile de las comparsas y la fiesta en las calles, el alcalde ha mostrado sus dudas de que las murgas quisieran participar por su vinculación con la celebración en la calle, pero aduce que la decisión corresponde a los colectivos y que el interés del ayuntamiento será organizar aquello que ellos quieran convocar.

Paralelamente, está en marcha el expediente de solicitud de la declaración de Interés Turístico Internacional, que ya el consistorio remitió a la Junta de Extremadura en julio. El ayuntamiento aún no tiene noticias sobre su aprobación definitiva para trasladarlo al ministerio. El alcalde confía en que se consiga el reconocimiento este año.