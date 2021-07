El grupo municipal socialista denunció ayer el impago a 30 trabajadores del festival ‘Badajoz Suena’, celebrado durante la feria de San Juan. En una nota de prensa, el PSOE aseguró tener constancia de estas deudas, que afectarían a auxiliares, azafatas y personal de seguridad de los conciertos. Los socialistas consideran que la Concejalía de Ferias y Fiestas no puede «desentenderse» de la situación, al tiempo que critican no haber tenido acceso a los contratos, liquidación y ventas de entradas del festival, pese a haberlo solicitado. Este diario pidió información al ayuntamiento pacense sobre la denuncia del PSOE, pero no obtuvo respuesta.