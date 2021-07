La Plataforma de Asociaciones de Autónomos y Pymes de Badajoz se reunió ayer con el alcalde, Ignacio Gragera, y la concejala de Comercio, Lara Montero de Espinosa, para abordar la situación actual de la economía local e intentar revitalizar este sector en la capital pacense.

Una de las iniciativas que se llevarán a cabo en ese último sentido es un mercado nocturno semanal que, según Eduardo Bernardo, integrante del comité ejecutivo de la plataforma, ayudará a dinamizar el comercio. Se celebraría en épocas de buenas temperaturas y entre semana (de momento se baraja el jueves) para atraer público en días y momentos donde no suele ser tan habitual consumir.

Bernardo, que presentará hoy la petición (el cambio de alcaldía en junio no le ha permitido hacerlo antes), dice que la normativa municipal obliga a esperar un mes para empezar, por lo que, si no hay ningún contratiempo, el mercado nocturno podría echar a andar a finales de agosto. La idea, apunta, es que de esta actividad se beneficie toda la ciudad y no solo el Casco Antiguo –«Badajoz es mucho más»–, pero, de momento, empezarán por la plaza Alta.

Consejo de Comercio

Otra de las cuestiones tratadas en la reunión responde al Consejo Sectorial de Comercio, Consumo e Industrial, que se reunirá por primera vez en septiembre con un representante de cada partido político y las organizaciones que tengan interés en participar. Bernardo, que también es presidente de la Asociación de Autónomos de Badajoz (ABA), pidió ayer que se acepten solo a aquellas que sean «activas».

También aprovechó para preguntar por las cifras del plan Aviba. El ayuntamiento le aseguró que el 19 de julio comenzaron a pagar las ayudas a las 200 primeras solicitudes aceptadas de las 950 que se han presentado. Este diario ha tratado de confirmar estas cifras con el ayuntamiento, pero no ha obtenido respuesta.