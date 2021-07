El día de descanso en lo deportivo fue una de las jornadas de mayor zozobra para el Badajoz a nivel institucional que se recuerdan en los últimos tiempos. El club, que apeló a la vuelta a la «normalidad» en un escueto comunicado que vio la luz a primera hora de la tarde de este martes, y tras el que, al menos en el ámbito de comunicación externa, ha seguido con su actividad habitual. Más allá de las horas complicadas en las que su presidente, Joaquín Parra, fue detenido por presunto fraude fiscal junto con otras cuatro personas más, en los canales oficiales del club se ha podido ver la felicitación al delantero Dani Aquino por su 31 cumpleaños, además de conocer el amistoso de pretemporada ante el Don Benito del próximo jueves 5 de agosto. También esta jornada, el Salamanca CF ha anunciado que jugarán este sábado ( 20.00 horas) en Portugal, aunque el club pacense no lo ha confirmado aún.

Por otro lado, se ha hecho oficial la llegada de Antonio López, ‘Stili’, al banquillo del filial y la de Cidoncha al juvenil de División de Honor a través de las cuentas de la cantera del club. Ya durante la mañana de hoy, se informó de la vuelta al trabajo del equipo después de tener jornada regenerativa el lunes y tras un intenso fin de semana en el que tuvieron una apretada agenda en el Nuevo Vivero con la presentación de las camisetas el viernes, la semifinal del Trofeo Luis Bermejo frente al Benfica B el sábado y la final del mismo torneo el domingo ante el filial del Oporto.

Después de conocer la postura del club a través de este breve comunicado, desde dentro de la entidad blanquinegra no quieren pronunciarse al respecto, de momento. Sí es cierto que las publicaciones en medios sociales han decaído en las últimas 48 horas y ninguna de ellas se refieren a abonos ni a las nuevas equipaciones, que salieron a la venta hace apenas cinco días.

En estas horas tan delicadas, en las que la afición aguarda con impaciencia e incertidumbre a partes iguales una respuesta, no son pocos los hinchas del equipo que buscan desvelar estas incógnitas a través de estas redes. El Badajoz se ha reunido de urgencia para poder abordar esta comprometida decisión.

Prórroga para el aval

Precisamente, hasta las redes sociales llegó a última hora del martes otro delicado debate, el del aval que necesitaría el Badajoz para poder competir la próxima temporada en Primera RFEF. Fuentes consultadas por este periódico afirman que hasta este ese día aún no se había podido firmar y que el club tenía toda la documentación en regla, salvo el propio aval, si bien, desde el entorno blanquinegro aseguran que «no hay problemas con él». El plazo, que finalizó a las 14.00 horas de ayer, contempla un periodo de 10 días para poder presentar alegaciones. Esto quiere decir que, a día de hoy, el Badajoz estaría inscrito en la competición, pero si no cumpliera con algunos de los requisitos que se solicitan, tendría este plazo para solucionarlo.

El propio ente federativo también ha sido claro al afirmar que «si pasado este tiempo no se cumplen los requisitos, el equipo en cuestión no podrá estar en Primera RFEF». No obstante, no han aclarado si podría hacerlo en otra categoría inferior. Este proceso no afecta solo a los blanquinegros, sino que también un gran número de equipos del nuevo escalafón de bronce tendrán que subsanar documentación durante este periodo en el que los servicios jurídicos de la RFEF estudiarán cada caso.