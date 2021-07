Todos los grupos en el Ayuntamiento de Badajoz reconocen la necesidad de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) planifique y construya un nuevo centro de salud que dé servicio a los vecinos de Las Vaguadas y otras urbanizaciones del entorno, pero la moción presentada en el pleno de ayer por el PP para solicitar a la Junta de Extremadura su puesta en marcha no contó ayer con el apoyo unánime de la corporación municipal. La propuesta, además de con el voto favorable de los populares, fue respaldada por Ciudadanos, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez y Unidas Podemos, pero no por el PSOE. La concejala socialista, Rita Ortega, justificó su rechazo alegando que a lo que se debe instar al SES es a que cree una nueva zona sanitaria, pues es el paso previo imprescindible para que se abra un centro de salud. Si el equipo de gobierno y esto es, según dijo, lo que pedirá su grupo al Gobierno regional.

El concejal del PP Jaime Mejías defendió que se trata de una demanda «histórica» de Las Vaguadas, donde viven cerca de 7.000 personas en la actualidad, un número que se verá incrementado en poco tiempo, pues se trata de una zona en expansión, en la que se prevé a corto plazo la construcción de 600 nuevas viviendas, lo que supondrá unos 2.000 residentes más. Además, este centro de salud, según argumentó, daría servicio a otro elevado número de familias de la Dehesilla de Calamón, Sancha Brava, Los Lebratos, Campo Pino, El Manantío o Las Jaras del Manatío. Todos estos vecinos se reparten ahora entre los centros de salud de Valdepasillas y Ciudad Jardín, por lo que la construcción del de Las Vaguadas los descongestionaría.

Mejías, que aseguró que el ayuntamiento está dispuesto a facilitar al SES la ubicación de este nuevo recurso, acusó a los socialistas de apoyar a la Junta en lugar de defender los intereses de la ciudad en un asunto «capital». Ortega, por su parte, mostró su sorpresa por el «interés» del PP por la sanidad pública en Badajoz y criticó que su moción solo responde a «una argucia política» para atacar al Gobierno regional y al grupo municipal socialista como, a su juicio, demuestra que no hubiera realizado ninguna aportación en este sentido cuando se abrió el mapa sanitario en el 2017.

En la misma línea se pronunció ayer la Consejería de Sanidad tras ser preguntada por este diario sobre la moción aprobada por el pleno, quien conminó al ayuntamiento a que en el próximo proceso participativo que conlleva la apertura del mapa sanitario proponga la creación de una nueva zona de salud en Las Vaguadas. «Cualquier otra cosa es empezar la casa por el tejado», aseveró.

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, defendió la necesidad de establecer unos criterios «generales, equitativos y concretos» para reorganizar todos los servicios de Atención Primaria en la ciudad, atendiendo al número de habitantes, la accesibilidad a este recurso y las necesidades sociales específicas de cada zona, para así ofrecer una mejor cobertura a los vecinos. En este sentido, demandó la creación de un nuevo centro de salud en la margen derecha, para desdoblar el de San Fernando y poder atender al crecimiento que están experimentando zonas como la avenida de Elvas. Cadenas planteó añadir su propuesta a la moción del PP que, aunque dijo compartir la necesidad de ampliar los recursos sanitarios en esta parte de la ciudad, rechazó incorporarla a su texto por no creer necesario esa reorganización.

Durante el debate de esta moción, PP y PSOE cruzaron acusaciones por el cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de El Progreso desde el verano pasado y el traslado del centro de salud de Los Pinos al antiguo Hospital Provincial. Sobre el primero, el SES señaló ayer que se reabrirá «cuando sea posible», mientras que con respecto al segundo, e l portavoz socialista, Ricardo Cabezas, que también es vicepresidente de la Diputación de Badajoz, propietaria del edificio del viejo hospital, aseguró que, junto a la Escuela de Idiomas, se ubicará en este emblemático inmueble. «Estamos a la espera de que los técnicos de la Junta se pongan en contacto con los técnicos municipales», dijo para responder a las críticas del equipo de gobierno por el retraso de este proyecto.

Por otra parte, el pleno, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito y en contra del PSOE y Unidas Podemos, aprobó una moción de Vélez para exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que impulse su acción para salvaguardar el río y su entorno. El alcalde se quejó de que no se conocen plazos e inversiones para librar al Guadiana del nenúfar, pese a lo que dio un voto de confianza a la CHG y confió en que su presidente, con el que se reunirá la próxima semana, le informe con detalle de los planes para la permeabilización de los azudes y el dragado parcial del río.

Otros asuntos

Por unanimidad de todos los grupos, en la sesión plenaria de ayer fue aprobada la moción de Ciudadanos para instar al Gobierno central a que cumpla su compromiso y el Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere) se instale en Badajoz, respetando así el compromiso adquirido por el Gobierno central. El PSOE consideró que este proyecto está "descontextualizado" y planteó como mejor opción la puesta en marcha de uno dedicado a la agricultura, ganadería y agroindustria 4.0, sustentado en la I+D y la colaboración público privada.

También se dio luz verde, con la abstención del PP y el concejal no adscrito, a una moción del grupo municipal socialista para dar más visibilidad al colectivo LGTBI (con un acto institucional y la colocación de la bandera arco iris cada 28 de junio en el balcón del ayuntamiento) y reafirmar su apoyo inequívoco a estas personas con la puesta en marcha de diferentes medidas en favor de la igualdad afectivo-sexual. El alcalde, Ignacio Gragera, defendió el compromiso del ayuntamiento con el colectivo LGTBI y las asociaciones que lo representan. De hecho, según avanzó, Fundación Triángulo impartirá formación a la policía local en breve.

Asimismo, con el voto a favor de todos los grupos, pero con polémica, se aprobó la propuesta de concesión de 17 medallas a agentes de la policía local, con motivo de la festividad de su patrona en septiembre. El PSOE pidió una comisión de distinciones para que esto no sea "un intercambio de cromos y chapas", dijo el concejal socialista Javier Monroy, mientras que la portavoz de Unidas Podemos lamentó la ausencia de mujeres en la lista de distinguidos y defendió que el mejor premio para este cuerpo es dotarlo de "más medios y personal". PP y Ciudadanos reprobaron las declaraciones del PSOE y pusieron en valor los méritos de los premiados ahora, en el pasado y en el futuro.

Otro de los asuntos del pleno fue la revisión de precios del contrato del servicio de Limpieza del ejercicio 2021, que se aprobó por unanimidad. En este punto, el PSOE y Unidas Podemos volvieron a pedir una comisión permanente y una auditoria externa para analizar a la concesionaria, FCC, así como valorar si la remunicipalización del servicio era más conveniente para los intereses de la ciudad. El equipo de gobierno descartó esta opción y defendió la labor de control de los técnicos municipales, que, según coincidieron PP, Ciudadanos y Vélez, la oposición cuestiona con declaraciones de este tipo.

En el apartado de ruegos y preguntas, ante la solicitud de información por parte del concejal socialista Pedro Miranda sobre la licencia de obra para la sede de la Fundación CB en el Casco Antiguo, el alcalde aseguró que la tramitación municipal estaba "finalizada". Según explicaron fuentes municipales a este diario, el proyecto básico se ha remitido a Patrimonio de la Junta de Extremadura y, una vez que le dé el visto bueno, se podrá conceder el permiso para que comiencen los trabajos.

Toma de posesión

Por otro lado, al inicio del pleno, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, tomó posesión de su acta de concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, incorporándose a la bancada del PP tras la renuncia del exalcalde, Francisco Javier Fragoso. Sus compañeros de corporación le dieron la bienvenida y le desearon "éxitos" en sus nuevas funciones. El concejal se pone al frente de Policía Urbana, Patrimonio y Vivienda.