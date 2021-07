A mediados del mes de junio, la Asociación Amigos de Badajoz hizo pública su intención de llevar a cabo una campaña recogida de firmas para que la estación de trenes de Badajoz, cuya remodelación se encuentra en estos momentos en su última fase, lleve el nombre de la escritora Carolina Coronado.

El viernes pasado, registraron la petición de forma electrónica y ayer entregaron en la Delegación del Gobierno un dosier repleto de argumentos y cartas en favor de esta propuesta. María Antonia Sánchez e Iván Cedrón han sido los miembros de la asociación encargados de llevar la documentación hasta allí. El archivo digital pesaba tanto, que tuvieron que llevarlo en persona ya que el sistema informático dificultaba su entrega vía ‘online’.

En total son 42 los colectivos que han decidido apoyar esta iniciativa ciudadana, la mayoría (13 colegios y 9 institutos) de carácter instructivo, ya que uno de los alegatos se basa en que Coronado impulsó y financió la creación de una escuela de párvulos en una época, el siglo XIX, en la que la educación no era un derecho.

También fue una gran dinamizadora de la vida cultural, artística e intelectual de la ciudad, pues participó en la animación de varias revistas literarias, impulsó el papel de la mujer en la vida pública y creó, junto a su hermano Pedro, el Liceo Artístico y Literario de Badajoz, un foco de cultura y progreso.

Otro argumento que refuerza todavía más el sentido de esta propuesta se encuentra en el hecho de que su último viaje lo hizo en tren: cuando falleció en Lisboa a los 91 años, fue este medio de transporte el que la trasladó a Badajoz para su entierro en el cementerio antiguo. Por si fuera poco, el año pasado se celebró el 200 aniversario de su nacimiento y este, el 110 de su muerte.

Cedrón destaca que el respaldo recibido «ha superado nuestras expectativas». Es más, hay colectivos que se comprometieron a firmar pero que, por vacaciones y otros imprevistos, no han podido hacerlo a tiempo y por eso no se incluyen en el informe. La iniciativa ha acabado yendo más allá de San Fernando, barriada donde se gestó la propuesta, y de la capital pacense. Los vecinos de Valdepasillas, La Paz o Casco Antiguo han mostrado su apoyo junto con asociaciones como la Histórica Metellinense o el teatro Carolina Coronado de Almendralejo, gestionado por la Concejalía de Cultura de dicha localidad. «Nosotros pensábamos que era importante integrar a Almendralejo porque ella nació allí, aunque viviese luego 26 años en Badajoz, y ellos han acogido la petición muy favorablemente, se han sentido muy satisfechos porque contribuyen a un mayor reconocimiento de la figura de la escritora», explica este integrante de Amigos de Badajoz. Recuerda, además, que no es una idea original de la asociación a la que pertenece. En julio del 2020, por ejemplo, Podemos-IU-Equo presentó una moción para que el pleno aprobase lo mismo que ahora piden ellos.

Ahora, solo queda esperar a que la respuesta sea positiva. «Nosotros ya hemos las gestiones para que transmitan nuestro deseo a Adif y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Confiamos en que salga adelante porque es una iniciativa ciudadana que le da importancia a la puesta en valor de figuras históricas que han hecho tanto por la ciudad. Además de ser universal por su obra literaria, también tuvo un gran compromiso con Badajoz», manifiesta Cedrón.

Estado actual de la obra

De momento, la asociación no tiene conocimiento de cuándo podría resolverse la petición. Antes de nada, tendría que acabar la remodelación de una estación de tren que, en principio, debería haber terminado en agosto del 2020, pero los imprevistos que han surgido durante los trabajos, unidos a la pandemia, han provocado que todo se retrase un año. A comienzos de este mes, la obra se encontraba ejecutada en un 85%, según Adif, que mantiene que su finalización tendrá lugar este verano.

Entonces se estaban terminando de instalar los cristales de las nuevas barandillas colocadas en los andenes, así como las nuevas luminarias, megafonía, cronometría y resto de servicios necesarios para el funcionamiento ferroviario.