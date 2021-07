¿Qué tienen en común un informático, un técnico de laboratorio y un biólogo? Podría parecer el principio de un chiste, pero en realidad es la enumeración de algunos de los perfiles de los once pacenses que han participado en ‘Training Group’. Se trata de un programa llevado a cabo por la Asociación YMCA donde enseñan a diversos jóvenes las claves para hacer un buen currículum, carta de presentación y entrevista de trabajo a través de un aprendizaje divertido.

En esta actividad en concreto, los participantes conocieron todos los conceptos relacionados con la orientación laboral mediante la gamificación y, además, en espacios virtuales, porque el taller se ha hecho 100% online debido al coronavirus.

Durante dos semanas, los buscadores de empleo se enfrentaron a diez retos donde desarrollaron de manera íntegra todo el proceso relacionado con este campo, desde el autoconocimiento personal y profesional hasta los derechos y deberes del trabajador, pasando por convenios o redes sociales como LinkedIn. El último desafío consistía en un ‘escape room’ virtual diseñado por la propia asociación.

Al cargo de todo estuvieron José Manuel Valero y Agustín Sánchez. Este último explica que la clave de esta dinámica se encuentra en que «todo está envuelto en una narrativa que permite adentrarse en una historia. En esta ocasión eran piratas que buscaban el tesoro más importante, que era el empleo».

La metodología utilizada, al basarse en videojuegos, favorece el aprendizaje de los alumnos del taller. Esto, que podría parecer obvio, es fundamental en los procesos de gamificación: «Hay que pensar por qué se está gamificando algo, si porque de verdad vas a dar una enseñanza o si solamente lo haces por el hecho de estar jugando».

Una de las ventajas de hacer uso de este tipo de técnicas es que capta en mayor medida la atención del usuario, asegura Sánchez, y es que le da la posibilidad de explorar algo nuevo con sus propios conocimientos. «No es tanto que un experto te cuente cómo conseguir un trabajo, sino que eres tú mismo el que va trasteando e investigando. A nivel cognitivo es lo mismo, pero a nivel motivacional es muy superior», destaca.

Éxito

La actividad, de momento, ha tenido bastante éxito. Seis de las personas que participaron se encuentran actualmente trabajando. Marina Navarro no es una de ellas, pero ha puesto en práctica estas herramientas para reconducir su camino profesional: en septiembre comenzará un máster relacionado con sus estudios de Tecnología de los Alimentos: «Yo estaba totalmente pedida y no sabía qué hacer, y aquí aprendí cosas que nunca me enseñaron en la carrera».