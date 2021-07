El primer día de oposiciones en el Ayuntamiento de Badajoz se salda con una participación del 23,35%, lo correspondiente a 528 personas de las 2.261 citadas. Al examen que daba acceso a 7 plazas de funcionario de auxiliar administrativo (estabilización), acudieron 148 opositores de los 331 que estaban convocados ayer por la mañana (un 44,71%); a la vacante de este mismo puesto, aunque de personal laboral fijo, se presentaron 47 personas de las 93 que se apuntaron (50,54%); y a las 6 de funcionario de ordenanza, 333 de 1.837 (18,13%).

Esta escasa participación, que apenas llega a un cuarto del total de aspirantes que estaban citados, puede deberse a la demora a la hora de retomar proceso. A comienzos del mes de julio se hicieron públicas las listas definitivas de admitidos. En el caso de los puestos de trabajo de estabilización, esto no supuso tanto problema, pues se convocaron a principios de este año, de ahí que el porcentaje de asistencia haya rondado la mitad.

Pero las de ordenanza, en cambio, sí se han visto más afectadas, ya que la lista provisional fue publicada en enero del 2020. La pandemia se desató poco después y, a partir de ahí, muchos opositores, como Abel Rodríguez, se perdieron: «Yo me apunté y ni me acordaba. Me enteré porque me avisó un compañero».

Alberto Romero sí que estaba más al tanto de las noticias, pero porque desde que empezó a estudiar poco tiempo después de apuntarse, a principios del 2019, no ha parado, ni siquiera durante el confinamiento: «Como estaba recluido y no tenía mucho que hacer... Han sido muchos días, pero por lo menos han salido ya».

Quien sí se tomó un descanso durante aquellos fatídicos meses del 2020 fue Cristina Rodríguez, que decidió centrarse más en el trabajo para retomar posteriormente los estudios. Abel hizo algo parecido. Comenzó a formarse cuando se convocaron las oposiciones, pero el covid le hizo desistir: «Se suponía que iban a celebrarse en ese año, pero después de la pandemia me puse a hacer otras cosas porque veía que no salían».

Romero, aprovechando la gran preparación a la que se ha sometido -«yo creo que voy bien», decía ayer con una sonrisa nerviosa-, se presenta hoy también a las dos de auxiliar administrativo: «Como hay algunos temas que coinciden, me propuse probar». Víctor García es otro de los que participó en las oposiciones de ordenanza aprovechando los conocimientos que está adquiriendo para otra, que en su caso son las de instituciones penitenciarias.

Él, como Abel, también supo de las novedades del proceso por casualidad: «Como hace tres años que se convocaron, no he estado muy pendiente». Aun así, tampoco le da mucha importancia, ya que las que le interesan a él se celebrarán en noviembre. «Ahí los exámenes sí que tienen fecha», dice aliviado.