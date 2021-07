La reforma integral del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nessi, que la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales adjudicó a la empresa Albero Extremadura por 3,1 millones de euros, comenzarán este mes de julio. Junto a la fachada ya se ha colocado el cartel de la obra, financiada con fondos Feder, que permitirá no solo mejorar el interior de las instalaciones, sino dotar de una nueva imagen el exterior de este edificio de la carretera de Campomayor.

La actuación prevista, que la Junta de Extremadura licitó el pasado mes de diciembre, se centra en tres líneas que, a su vez, confluyen entre sí: la mejora de las instalaciones del inmueble para ganar en confortabilidad y lograr un mayor ahorro energético; la accesibilidad universal; y la reforma de la fachada, resolviendo así los problemas de deterioro y humedades que presenta y contribuyendo a que su aspecto exterior sea más contemporáneo y «agradable».

El proyecto contempla la instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento, así como la renovación y redistribución de los actuales núcleos de aseo tanto para trabajadores como para residentes y visitantes. Con ello, se mejorará su estado actual y aprovechamiento y se pondrá solución al problema de las humedades que causan las malas condiciones en las que se encuentran ahora las redes de agua.

También está previsto colocar un nuevo sistema de climatización, «con mayor rendimiento y eficiencia», así como la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta. Además, se sustituirán las instalaciones y suministros de la cocina.

FACHADA VENTILADA / La nueva fachada, a la que se incorporará un aislamiento exterior, será ventilada con el objetivo de crear un entorno tanto en los patios como desde fuera «más agradable y actual» frente a la imagen «dura» que presenta ahora. La mejora de la envolvente térmica es, según explicaron fuentes de la consejería, una solución «sostenible y de larga vida útil», con la se acabará con los problemas de filtraciones y se mejorar á notablemente el aspecto del edificio, que data de 1984. A la mejora de la eficiencia energética también contribuirá la sustitución de toda la carpintería exterior.

En cuando a las actuaciones en materia de accesibilidad, están proyectados nuevos itinerarios en las tres entradas al centro, a través de rampas y escaleras accesibles, que podrán ser utilizados por todas las personas independientemente de su movilidad. En el interior de las instalaciones, la accesibilidad se resuelve con un ascensor que se ubicará en el patio y comunica la entrada con los módulos superiores, donde habrá una habitación y un aseo adaptados. El actual montacargas interior se sustituirá por un ascensor.

Una de las zonas que contará con entrada accesible desde el exterior será la de taller, que también se dotará de un aseo adaptado.

El plazo de ejecución de estas obras es de 24 meses, por lo que si no surgen imprevistos, la reforma del Marcelo Nessi estará terminada en el verano del 2023. La Consejería de Sanidad ya apuntó en su día que los trabajos no afectarán al habitual funcionamiento del centro, por lo que no será necesario trasladar a los internos mientras se acometen.

En estos momentos están ocupadas 29 plazas de las 50 que tiene el centro de cumplimiento de medidas judiciales, que cuenta con una plantilla propia de 94 profesionales. Además, tiene otros 46 trabajadores externalizados, de los que 33 pertenecen al personal del equipo de seguridad y el resto son profesores de la Consejería de Educación, monitores de los talleres y trabajadores sociales.