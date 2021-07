Perjudica su vida académica, social y familiar y supone una discriminación con respecto al resto de estudiantes. Son los argumentos con los que padres y alumnos del instituto Bioclimático de Badajoz rechazan de plano que por segundo año consecutivo las clases de Bachillerato y de ciclos formativos de FP se impartan en horario de tarde. Ayer, en una convocatoria de urgencia, unos 40 afectados se concentraron en el bulevar de la avenida de Huelva para protestar por la decisión de la Consejería de Educación de mantener las clases vespertinas el próximo curso y reclamar que se dé solución a este problema, que afecta a más de 200 alumnos y a sus familias.

Padres y alumnos acusan a la consejería de «falta de previsión» y de no querer buscar alternativas para que estos estudiantes recuperen el horario lectivo de antes de la pandemia, «como se ha hecho en todos los demás institutos de Badajoz», recordaron. Las familias plantean diversas posibilidades como utilizar el edificio del Instituto de Lenguas Modernas (antigua ITI), habilitar locales del entorno, instalar aulas prefabricadas en una parcela junto al centro o adoptar medidas anticovid en las aulas.

Los afectados acusan a Educación de haber «jugado sucio» por no comunicarles esta decisión hasta el 15 de mayo, cuando los alumnos ya no se podían matricular en otro instituto y reconocen sentirse «engañados». Algunos, como Rodrigo Amante, decidieron antes cambiar de centro porque temían que esto pudiera ocurrir, pues, según aseguró ayer, no quería volver a ver trastocada su vida familiar, social y académica en un curso decisivo como segundo de Bachillerato para la prueba de la Ebau.

Ángel Andreo, responsable de Institutos y Educación Secundaria de la Coordinadora Estudiantil en Badajoz, convocante de la protesta, advirtió de que no van cejar en su empeño y exigió que se les «reciba y escuche lo que los afectados tienen que decir». Si no es así, continuarán con las movilizaciones y no descartan una huelga al inicio del próximo curso.

Por su parte, Educación insistió en que no es viable «encajar» a todos los alumnos de Bachillerato y FP en horario de mañana cumpliendo las medidas sanitarias para prevenir los contagios, salvo que se modificaran para un escenario de plena normalidad, lo que parece improbable, pese al ritmo de vacunación, La consejería reiteró que se han buscado alternativas, pero ninguna garantiza el cumplimiento de los protocolos anticovid.

Asimismo, recordó que no solo los alumnos del Bioclimático están en esta situación, sino que también tendrán horario vespertino el próximo curso algunos ciclos del instituto Albarregas de Mérida y del Suárez de Figueroa de Zafra. A falta de una cifra definitiva, se prevé que unos 500 alumnos de la región acudirán a clase por la tarde a partir de septiembre. H