Los padres de más de 200 alumnos que el próximo septiembre cursarán Bachillerato en el instituto Bioclimático de Badajoz han convocado este viernes (10.00 horas, en la avenida de Huelva) una manifestación contra la decisión de que sus hijos reciban sus clases en horario de tarde. Es el único centro de enseñanza de la región donde se da este condicionante, que además se ha adoptado cuando ya ha terminado el plazo para poder solicitar su traslado a otro instituto.

A través de un comunicado, los padres manifiestan que la situación del pasado curso, «cuando la pandemia nos pilló a todos sin previsión alguna», no se puede comparar a la actual. Señalan que aún hay tiempo para adoptar las medidas necesarias para que sus hijos puedan asistir a clase por la mañana «y así garantizar que estudien en igualdad de condiciones que el resto del alumnado de Extremadura», pues la mitad de estos estudiantes tendrán que competir en las pruebas de la Ebau tras haber «sufrido» dos años consecutivos esta situación. Señalan además que «supone un claro agravio» para la conciliación familiar, pues los niños, todos menores, permanecerán en casa toda la mañana, los hijos de padres separados tendrán problemas con ese horario y no se podrá compaginar la custodia ni el derecho a visitas y la inmensa mayoría de las actividades complementarias se desarrollan por la tarde.

La respuesta de la Consejería de Educación a estas quejas es que tras las mediciones realizadas en el centro se ha constatado «que no es viable encajar todos los grupos de Bachillerato y FP» en el horario de mañana. Por este motivo la dirección ha decidido seguir con las clases vespertinas. Recuerda que aunque la distancia de seguridad mínima entre el alumnado se redujo de 1,5 a 1,2 metros, «las características arquitectónicas de este instituto, que es muy reducido» no permiten otra solución. Añade que la consejería solo se podría plantear volver al horario diurno si las autoridades sanitarias modifican las medidas para un escenario de «plena normalidad» pero, en estos momentos, la evolución de la pandemia requiere actuar con "prudencia". La Junta ha buscado otras ubicaciones posibles en la ciudad, incluso con la Universidad de Extremadura (Uex), pero afirma que las alternativas no cumplen los protocolos.