El Corte Inglés de Badajoz inicia una campaña de donación de alimentos al Centro de Protección Animal municipal, comúnmente conocido como perrera.

Fue el propio establecimiento comercial quien planteó la propuesta al ayuntamiento pacense, que la recibió con entusiasmo. «Esta vez han sido ellos los que han acudido a nosotros, pero es que siempre que les hemos necesitado han estado ahí. Para nosotros es un lujo poder contar con ellos en cualquier tipo de ocasión, y más cuando hablamos, como en este caso, de un ámbito más social», dijo ayer Lara Montero de Espinosa, concejala de Protección Animal, que acompañó a Miguel Luna, responsable de relaciones institucionales de El Corte Inglés en Extremadura, en la rueda de prensa donde dieron a conocer los detalles de la campaña.

La intención es realizar dos al año. Esta comienza hoy y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto; la segunda todavía no tiene fecha.

Luna quiso aclarar que los alimentos que donarán son perfectamente aptos para el consumo, pero que no se venden por problemas que no afectan a su estado como, por ejemplo, envases rotos que no permiten poner los productos a la venta al público general.

Así, el centro se beneficiará de un excedente que no solo irá destinado a perros, sino a las diferentes especies que allí se encuentran y que abarcan desde gatos hasta caballos, conejos o cabras, entre muchos otros. La edil recordó que la ciudadanía puede visitarlos con todas las medidas de seguridad garantizadas.