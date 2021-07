Cuando los representantes de dos administraciones mantienen un encuentro institucional es el momento de poner en común proyectos pendientes y ahora que Badajoz ha cambiado de alcalde y está siendo recibido por otras autoridades, es la oportunidad de actualizar la situación en que se encuentran. El nuevo alcalde. Ignacio Gragera, se reunió ayer con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco y entre los asuntos abordados no podía faltar el problema del nenúfar mejicano en el tramo urbano del Guadiana.

García Seco aseguró que «no se ha dejado de trabajar ni un solo día» en el río, pero insistió en «las dificultades» para la eliminación de esta planta por el impacto de la obra que requiere. Entre las alternativas posibles, se baraja el dragado parcial del río (sin el vaciado total, sino solo en las zonas más afectadas), en cuya evaluación de impacto ambiental se está trabajando y requiere el visto bueno de las administraciones regional y nacional antes de licitar la obra. La Delegación del Gobierno ha pedido al ayuntamiento que colabore con un informe de afección a los distintos usos del río. En el marco de estas actuaciones, la delegada anunció que ya se van a permeabilizar los dos azudes, el de La Granadilla y el de La Pesquera, lo que permitirá abrir el paso de agua y evitar que se acumulen lodos, causantes en parte de la situación. Esta actuación tiene una dotación de 2,2 millones en su fase inicial. García Seco quiso insistir en que hasta ahora no se ha dejado de actuar contra las plantas invasoras por falta de fondos públicos. «El problema no son los fondos sino que la obra sea la acertada para proteger nuestro río», manifestó.

En relación a este tema, Gragera anunció que posiblemente en la primera semana de agosto se reunirá con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). García Seco también pidió a Gragera la coordinación del ayuntamiento con la CHG para limpiar de residuos en el río.

La delegada del Gobierno destacó las «importantes perspectivas» de desarrollo industrial, medioambiental y urbanístico que tiene Badajoz de las que el Gobierno central quiere ser partícipe. En la reunión repasaron los proyectos de carreteras que afectan a la ciudad, como la autovía con Cáceres, en cuyo primer tramo se está trabajando. La urbanización del final de la avenida Ricardo Carapeto ya está en información pública. Además, anunció que se está estudiando la posibilidad de habilitar un acceso en bicicleta y peatonal a Cerro Gordo. García Seco defendió que el ayuntamiento debería después asumir la titularidad de estas vías que ya forman parte del entramado de la ciudad.

SUERTE DE SAAVEDRA / Hablaron también de los 90 pisos de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra, que la Junta quiere convertir en viviendas sociales y cuya negociación parece no tener fin. La delegada aseguró que no han dejado de trabajar en la cesión que se está abordando desde el punto de vista administrativo «y ya estamos llegando al final», aseguró. Reconoció que no está siendo fácil porque hay que modificar el uso de seguridad con el que se construyeron.

Por otro lado, también en Suerte de Saavedra están previstas dependencias de la Guardia Civil en uno de los bloques de viviendas para el traslado de efectivos. La delegada pidió al alcalde que agilice y facilite los trámites para acometer las obras necesarias, que incluirán la apertura de dos nuevos accesos e instalación de rampas en parte de la vía pública.

El alcalde valoró que muchos de los proyectos que ayer abordaron «vean la luz en un plazo razonable», en los dos años que quedan de legislatura. Así, mostró su confianza en que se vayan recuperando todos los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz para intentar paliar «la desconexión» que sufren Badajoz y Extremadura por vía aérea.

Sobre el nuevo palacio de justicia, la información que recibió es que la obra está a punto de acabar y el traslado podría realizarse antes de finales de año.

Por otro lado, la delegada pidió al alcalde que el ayuntamiento se incorpore al programa Viogen (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia e Género) a través de la policía local para participar con una mayor coordinación en la protección de las más de 300 víctimas de violencia de género de la ciudad, 69 de ellas en riesgo medio y una en riesgo alto. Otros ayuntamientos como los de Mérida, Zafra o Navalmoral de la Mata ya se han suscrito.