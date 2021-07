La mesa de funcionarios y la general de negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz abordan mañana la subida salarial del superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz, en 3.926 euros anuales, que se corresponden a los 1.836 euros de complemento de destino y, el resto, porque se sube el nivel del puesto, del 28 actual al 30, que es el máximo.

La propuesta parte de la Concejalía de Recursos Humanos, que justifica la subida de nivel en que la catalogación supone una desigualdad en la jerarquía retributiva ya que el inspector tiene asignado el nivel máximo en su intervalo, no así el superintendente. En cuanto al complemento de peligrosidad, razona que el superintendente no tiene valoración por este concepto «a pesar de la peligrosidad demostrada que requiere la tarea». Es la tercera propuesta que realiza Recursos Humanos. La primer subida que planteó fue de 9.800 euros y la segunda de 6.200. El concejal socialista Javier Monroy criticó ayer que su grupo lleva dos años solicitando el catálogo de puestos de trabajo y no se entiende que en un colectivo de 200 trabajadores solo se aborde el cambio retributivo de uno, en este caso, el jefe.