A partir de mañana, 14 de julio, ya no se podrá acudir sin cita al autocovid de Ifeba, en Badajoz, para someterse a una prueba PCR. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha decidido suspender este cribado masivo y en estas instalaciones sólo se realizarán PCR de forma programada por Salud Pública.

El cribado masivo en Ifeba se inició el pasado 30 de junio y los ciudadanos que tuviesen sospecha de haber mantenido contactos con algún positivo o viviesen en su proximidad podían acudir al autocovid de lunes a viernes en horario de mañana. Desde el primer día se han formado largas colas a la entrada del recinto, que se han ido incrementando. Tanto que para evitar colapsar este servicio, el área de salud emitió un aviso en las redes sociales para que los que hubiesen sido contactos estrechos de un positivo se aislasen en sus domicilios y esperasen a que los llamasen de Salud Pública para una cita programada y no acudiesen al cribado poblacional de Ifeba. Las colas han continuado y el SES ha decidido ya cerrar este cribado masivo porque en Badajoz ciudad existe transmisión comunitaria y no está indicado realizar PCR masivas, sino volver a los test rápidos de antígenos, que se están haciendo ya desde hace meses en los distintos centros de salud, pero con cita previa.

Por otro lado, otro motivo para suspender este cribado sin cita es que el SES ha detectado un uso incorrecto de las PCR masivas pues había ciudadanos que aprovechaban para someterse a la prueba el viernes, irse de fin de semana, y de nuevo el lunes chequearse para comprobar que no se habían contagiado. A la transmisión comunitaria y a que hay una parte de la población que realiza un mal uso del cribado masivo se suma que las PCR tienen un coste muy alto. En estos momentos el SES está valorando la posibilidad, para no sobrecargar a los centros de salud, de buscar una ubicación en Badajoz donde realizar test masivos poblacionales.

En el SES lo que más preocupa de Badajoz es que se está contagiando la población joven porque no está respetando las medidas de prevención y aunque el ritmo de vacunas se ha agilizado, la estimación es que hasta que no se alcance al 80% no habrá inmunidad. Aún así puede que siga habiendo una rémora de gente joven que se seguirá contagiando, de ahí la necesidad de seguir insistiendo en la responsabilidad individual. Más del 80% de los positivos son menores de 35 años, que son los que no están vacunados o con la pauta incompleta.

De todas formas, en el SES estiman que aunque la situación en Badajoz es preocupante, no es alarmante y que la tendencia a partir de esta semana será de una bajada paulatina de la incidencia. Esta tarde, a las 18.00 horas, está prevista una comparecencia conjunta del consejero de Sanidad, José María Vergeles, con el alcalde pacense, Ignacio Gragera, en el Hospital Materno Infantil. En principio, no hay criterio para decretar el cierre perimetral de Badajoz, que no llegó a acordarse en los peores momentos de la pandemia con una elevada ocupación hospitalaria, que ahora no se da.

La comparecencia se produce después de que Badajoz notificara este lunes 18 nuevos positivos por covid y una incidencia acumulada a los 14 días de 414,73 casos por cien mil habitantes y de 255,47 a los siete días.