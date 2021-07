No hubo cierre perimetral de Badajoz cuando en noviembre los datos de ingresos hospitalarios eran muy preocupantes, y no lo habrá ahora, a pesar de que la incidencia acumulada de los contagios por covid en la ciudad son a día de hoy de 418 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y de 237 a los siete días. La razón de tasa aún no ha alcanzado al 0,5, que es cuando se estima que la incidencia tiende a estabilizarse o va a disminuir. En estos momentos hay en Badajoz 34 brotes activos, de los cuales 30 están relacionados con el ocio o las relaciones familiares o sociales. 1.269 personas están en seguimiento, de las que 631 son casos positivos y los 638 restantes, contactos estrechos. La media de edad está en 30 años y el 51,8% de los infectados pertenece al grupo de 15 a 29 años, según los datos que ha ofrecido esta tarde el consejero de Sanidad, José María Vergeles, acompañado del alcalde pacense, Ignacio Gragera.

En Badajoz se da la circunstancia, según destaca Vergeles, de que si la mayoría de los contagios se dan en jóvenes, la incidencia acumulada en los mayores de 65 años es de 83 casos a los 14 días y de 41 a los 7 días. Es decir, los jóvenes son los más afectados pero están contagiando a otras generaciones, si bien su situación no es la misma, pues están vacunadas y hay menos casos graves.

Vergeles y Gragera coinciden en hacer un llamamiento a la responsabilidad, sobre todo a los jóvenes, para que sigan guardando «respeto al virus» y cumpliendo las medidas preventivas y también a los ya vacunados para que no dejen de estar vigilantes. Gragera ha querido llamar a la «tranquilidad», pues aunque «la situación no es la que deseamos», no es la que pudo haber sido en otra fase de la pandemia gracias a la vacunación, que permite que los datos de contagios no se traduzcan en presión hospitalaria. El ayuntamiento se valdrá de una treintena de asociaciones juveniles, clubes deportivos y coordinadoras de estudiantes para poner en marcha campañas de concienciación.

Vergeles reconoce que ahora hay menos ingresos hospitalarios, pero recuerda que también los jóvenes pueden ser hospitalizados (1 de cada 100) y fallecer (2 a 3 de cada 10.000). Son por otro lado un riesgo para los mayores, a los que pueden contagiar. Asimismo, permiten que se tenga una carga viral en el ambiente suficiente para que el virus cambie y cada oportunidad de mutación supone que sea capaz de burlar la acción de las vacunas. El consejero señala que se está en el momento de evitar que se tengan que endurecer las medidas por lo que ha defendido que es posible disfrutar de las actividades de ocio de forma segura. No habrá restricciones en el ocio nocturno pero «se va a controlar» como se hizo la semana pasada.