El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz ha dado la razón sin fisuras al Ayuntamiento de Badajoz en la decisión de cerrar todos los aparcamientos de la Asociación de Desempleados (Adeba) que funcionaban en terrenos municipales por sus deudas tributarias y con la Seguridad Social. De la sentencia informó ayer tras la Junta de Gobierno Local la portavoz del equipo de gobierno, María José Solana, que se estrenaba en estas funciones en la segunda etapa de la legislatura, pues hasta ahora era Ignacio Gragera quien las ejercía.

Adeba presentó un recurso contra la decisión del ayuntamiento por silencio administrativo que el juzgado ha desestimado el 30 de junio por considerar que se ajusta a derecho. Esta asociación, que firmó un convenio en 1997 con el consistorio para gestionar espacios como estacionamientos, alegó que venía sufriendo «una situación de hostigamiento de indefensión y de arbitrariedad manifiesta» desde que el 3 de marzo y el 5 de octubre del 2020, le requirió documentación sobre su situación. Posteriormente, el 2 de marzo de 2021 se la pidió de nuevo avisándole de que si no acreditaba estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social en 10 días, estaría incumpliendo el convenio firmado y el 15 de marzo debería dejar las instalaciones y espacios públicos cedidos. Fue a partir del 16 de marzo cuando empezó a llegar a los aparcamientos la Policía Local de Badajoz con orden del desalojo. Pero la asociación alega en todo momento que en el convenio vigente durante 24 años no existe ninguna cláusula según la cual se pueda resolver el contrato si hay deudas con organismos públicos.

No es lo que ha considerado el juez, que se atiene a los argumentos del ayuntamiento. Recuerda en la sentencia que el convenio firmado con Adeba pretendía regularizar la actividad de los ‘aparcacoches’, que se había convertido en un «problema social» y al mismo tiempo paliar «en la medida de lo posible», el desempleo de la ciudad. El convenio tendría una duración de un año prorrogable otro más y en uno de sus apartados recoge expresamente que «la asociación en todo momento está obligada a requerimiento del ayuntamiento a facilitar cuanta documentación precise para el control y seguimiento de su actividad» y con este objetivo se deberían celebrar reuniones trimestrales. Otra estipulación del contrato atribuye al ayuntamiento la facultad de resolverlo unilateralmente.

El ayuntamiento fue requerido por la Tesorería de la Seguridad Social por deudas de Adeba y el consistorio a su vez se dirigió en marzo a la asociación, que no le entregó la documentación justificando que ya lo había hecho en octubre «manifestando que estarían incurso en una situación de concurso de acreedores». A partir de ahí, el ayuntamiento decidió remitir en marzo de este año oficio de alcaldía al jefe de la Policía Local con el plazo para que Adeba abandonase los espacios públicos cedidos.

El juez da la razón al ayuntamiento porque considera que no existe «asomo alguno» de vía de hecho en la actuación municipal (haber ejercido un derecho que legalmente no le corresponde) porque el convenio firmado en 1997 permite a al ayuntamiento resolver el contrato de manera unilateral. Es más, según la sentencia, el consistorio no tomó esta decisión «por capricho (que hubiera podido)», sino que lo hizo después de constatar que la asociación no aportó la documentación que se le exigió y que el propio ayuntamiento estaba obligado a remitir a la Tesorería de la Seguridad Social. El juzgado estima que todo esto «supone la expresión objetiva de una voluntad tendente al incumplimiento de la buena fe en la relación contractual» que vinculaba a la administración local con Adeba. Pero es que además, de no actuar como lo hizo, «el ayuntamiento estaría colaborando con una asociación que infringe la normativa tributaria respecto a su gestión y de la Seguridad Social respecto a sus trabajadores». La sentencia se puede recurrir.