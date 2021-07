El portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, no recuerda cuándo se reunió por última vez con el anterior alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso. Debe hacer mucho. Pero tanto el nuevo, Ignacio Gragera, como Cabezas habían expresado su interés en mejorar las relaciones y se habían tendido la mano. El portavoz socialista recibió ayer por la mañana un mensaje de Gragera citándolo a última hora y a las 13.30 horas tuvo lugar este encuentro, que Cabezas espera que no sea el último. El alcalde se limitó a señalar a la salida que las primeras sensaciones habían sido «positivas», pero no quiso hacer declaraciones por tratarse de «una reunión privada».

No la vio así el portavoz socialista, que sí coincidió con el alcalde en que hubo "buena sintonía». Han quedado en seguir reuniéndose. De entrada han acordado bajar la tensión de los plenos y mejorar la relación con los grupos de la oposición, cuyas propuestas piden que se tengan en cuenta. Gragera se comprometió ayer a que habrá nuevo presupuesto municipal en 2021, aunque no en julio porque no da tiempo. Hablaron de adelantar el segundo Plan de Impulso extraordinario para el que se pedirá otro crédito y desmenuzaron proyectos de los fondos europeos para la recuperación, cuya propuesta ya ha trasladado al alcalde al presidente de la Junta y aseguró a Cabezas que ha recogido peticiones del PSOE. El portavoz socialista insistió en incorporar la accesibilidad del barrio de las Ochocientas.

Para Cabezas es importante aparcar las diferencias ideológicas en lo que queda legislatura y marcar «la senda» a seguir a medio y largo plazo para la ciudad por parte de las fuerzas políticas -«cuantas más mejor»-, con compromisos que alcancen la próxima legislatura, independientemente de cuál sea el partido que gobierne.